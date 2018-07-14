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суббота, 14 июля 2018 11:52

Вышитая красота гор: показали впечатляющие сочетания фото и картин пейзажей
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Художница показала красоту Скалистых гор
Фото: Зои Финн
Художница показала красоту Скалистых гор
Художница показала красоту Скалистых гор
Художница показала красоту Скалистых гор
Художница показала красоту Скалистых гор

Американская художница Зои Финн из штата Колорадо увлекается горными пейзажами и воплощает их в творчестве. Свои вышитые картины Скалистых гор (Rocky Mountains) фотографирует на фоне гор, так что изображение дополняют друг друга. Известная также под псевдонимом Fireside Threads.

Об этом пишет Телеграф.

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Киевская художница-иллюстратор Ирина Костиренко создала серию работ с масками духов леса. Их использовали в обрядах рождественско-новогоднего цикла на Закарпатье. 10 стилизованных масок воплотила в наклейках и открытках.

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Дата
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