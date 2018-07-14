Вышитая красота гор: показали впечатляющие сочетания фото и картин пейзажей

Фото: Зои Финн

Американская художница Зои Финн из штата Колорадо увлекается горными пейзажами и воплощает их в творчестве. Свои вышитые картины Скалистых гор (Rocky Mountains) фотографирует на фоне гор, так что изображение дополняют друг друга. Известная также под псевдонимом Fireside Threads.

Об этом пишет Телеграф.

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Киевская художница-иллюстратор Ирина Костиренко создала серию работ с масками духов леса. Их использовали в обрядах рождественско-новогоднего цикла на Закарпатье. 10 стилизованных масок воплотила в наклейках и открытках.