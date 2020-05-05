Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда

Братья Рено обокрали проезд. Фото: cripo.com.ua

5 мая 1865 года в штате Огайо впервые в истории США ограбили поезд.

Грабители - известные в то время воры братья Рено: Фрэнк, Джон, Саймон, Клинтон и Уильям. Считают, что план этой операции составила их сестра Лора Элен. На их счету к тому времени уже было несколько громких краж, поэтому за действиями братьев следило детективное агентство Алана Пинкертона. Однако поймать злоумышленников пока не удавалось, так как братья и сестра умели реагировать на обстоятельства.

Чтобы сделать то, что никто никогда не делал, братья Рено решили ограбить поезд. Выбрали поезд компании "Железная дорога Огайо и Миссисипи". Злоумышленники приобрели билеты и поехали под видом обычных пассажиров. Когда поезд набрал скорость, Джон и Уильям перешли в почтовый вагон. Тогда еще никто не задумывался, что поезд, который идет на полной скорости, возможно ограбить. Поэтому деньги и другие ценные вещи почти не охраняли. Сейф с ними сопровождал только работник почты без ключа.

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Два брата Рено быстро выбросили охранника из вагона, а с ним и сейф, который затем раскрылся от удара о землю. На ближайшей остановке банда сошла с поезда, вернулась за награбленным и обнаружила 10 тысяч долларов в сейфе.

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