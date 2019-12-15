Выбрали лучшее здание года

World Architecture Festival выбрал лучшее здание 2019 года.

Автор: vokrugsveta Лучшим зданием года стала публичная библиотека

Победителем стала публичная библиотека в Тилбурге, что в Нидерландах. Ее проект разработали бюро Civic, Braaksma & Roos и Petra Blaisse, пишет vokrugsveta.

Здание бывшего локомотивного ангара, где сейчас располагается библиотека, раньше хотели снести. Но его пространство успешно переоборудовали в публичный культурный центр с экологичной системой отопления. Пространство разделено на зоны, которые нагреваются по отдельности и только в моменты, когда в них есть люди.

Кроме классической библиотеки в LocHal организовали лекционные залы, коворкинги и специальные "лаборатории".

Автор: vokrugsveta Лучшим зданием года стала публичная библиотека

"Архитекторы создали объект, где разные люди могут встречаться для разных целей — в этом смысле здание можно назвать социальным конденсатором. Здесь есть пространства самых разных размеров, что дает возможность как для совместного, так и для личного использования", — отметили члены жюри WAF.

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Премия World Architecture Festival считается крупнейшей профессиональной наградой для архитекторов. Фестиваль проводится каждый год с 2008 года. Жюри отбирает "лучших" в 15 номинациях.

В маленьком городке Камикацу Японии построили уникальный безотходный бар исключительно из переработанного мусора. Это здание вырвала победу на конкурсе Sustainable Buildings Award.