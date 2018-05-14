Выбор имени влияет на женское счастье

Женские имена "программируют" свою владелицу на определенный стиль поведения

Имя имеет большое влияние на характер его владельца. Женские имена также "программируют" свою владелицу на определенный стиль поведения, характер и даже судьбу.

Диана

Обладательницы этого имени редко находят женское счастье. Еще в подростковом возрасте Дианы стремятся завоевать внимание сверстников. Их первая любовь не бывает взаимным, а неудачный опыт надолго оставляет след на сердце девочки.

Во взрослом возрасте Диана может пользоваться популярностью среди мужчин. Яркая и запоминающаяся внешность не позволяет ей найти настоящую любовь.

Если обладательницы данного имени однажды посчастливится встретить любящего мужа, то союз с ним будет долгим, а любовь взаимной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минюсте рассказали, сколько киевлян изменили имена

Александра

Александры часто проявляют качества, характерные для мужчин. Это отпугивает мужчин. В паре Александра будет постоянно "соревноваться" с партнером, нравится не каждому.

Конечно, внутренняя сила и высокомерие привлекают некоторых представителей сильного пола, но случается это очень редко.

Если Александра влюбляется по-настоящему, то в сильных руках любимого она способна стать женственной и нежной.

Татьяна

Обладательницы имени Татьяна способны привлечь внимание любого мужчины. Сексуальность, присущая Татьянам, может свести с ума. Такие романы бывают кратковременными и редко доходят до серьезных отношений.

В более зрелом возрасте Татьяны начинают испытывать необходимость в мужской поддержке и заботе. В таком случае им приходится связывать жизнь с тем, к кому сильных чувств они не испытывают.

Тамара

Обладательницам этого имени нередко приходится сталкиваться с изменами. Переживают их очень трудно. Иногда это приводит к нервному срыву.

Женщинам с таким именем невыносимое совместная жизнь с мужчиной, в результате чего брак заканчивается разводом. Вскоре они находят новую семью, но даже второй опыт может оказаться неудачным.

Если Тамара привязывается к мужчине эмоционально, то ее любимому жизнь не покажется сказкой. В такой паре всегда будет много скандалов, упреков и беспричинной ревности. Это опять приведет к быстрому расставанию.

Эльвира

Женщины с таким именем имеют тяжелый характер. Именно поэтому не только любимым, но и родственникам уживаться с ними трудно.

Если Эльвире повезло и она смогла найти своего единственного, то с этого момента начинается самое интересное. Сначала она будет покладистой и сможет окружить любимого заботой и любовью. Однако гармония в отношениях продлится недолго.

Вскоре Эльвира покажет свой истинный характер. Не каждый человек решается жить на "пороховой бочке". Именно на этом этапе их отношения подходят к концу.

31 мая в украинский прокат выйдет комедия "Красавица на всю голову" режиссеров Эбби Кона и Марк Силверштейн. По сюжету жизни Рене состояло из попыток похудеть. И все напрасно. Но однажды Рене сильно ударилась головой во время тренировки. Придя в себя почувствовала себя красавицей. Но для окружающих ничего не изменилось.