Выбор имени влияет на женское счастье

 
Ексклюзивы
1/5
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 990
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1512
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 36567
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1143
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 900
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2502
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1945
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2970
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
16 Просмотров: 52127
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
14
5
21
9
4
Лава и дым: фотограф ночевала на вершине действующего вулкана
Лава и дым: фотограф ночевала на вершине действующего вулкана
Она у каждого одна - 5 стихотворений о матери
Она у каждого одна - 5 стихотворений о матери
Фотограф показал затопленный песком город в пустыне
Фотограф показал затопленный песком город в пустыне
Сеть покоряет кошка, которая носит одежду и солнечные очки
Сеть покоряет кошка, которая носит одежду и солнечные очки
Фотограф показал уникальные кадры из жизни полярного медвежонка
Фотограф показал уникальные кадры из жизни полярного медвежонка
Видео
Все видео
Опередил Илона Маска: украинский изобретатель 15 лет ездит на электрическом внедорожнике
Опередил Илона Маска: украинский изобретатель 15 лет ездит на электрическом внедорожнике
Boston Dynamics научили робота Atlas бегать
Boston Dynamics научили робота Atlas бегать
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Тюлень решил пообниматься с аквалангистом
Тюлень решил пообниматься с аквалангистом
"Снова всем план поломали": украинские бойцы на учениях НАТО
"Снова всем план поломали": украинские бойцы на учениях НАТО
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12609
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2844
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8199
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6876
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2196
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 702
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 10:44

Выбор имени влияет на женское счастье

  Комментировать
Выбор имени влияет на женское счастье
Женские имена "программируют" свою владелицу на определенный стиль поведения

Имя имеет большое влияние на характер его владельца. Женские имена также "программируют" свою владелицу на определенный стиль поведения, характер и даже судьбу.

Диана

Обладательницы этого имени редко находят женское счастье. Еще в подростковом возрасте Дианы стремятся завоевать внимание сверстников. Их первая любовь не бывает взаимным, а неудачный опыт надолго оставляет след на сердце девочки.

Во взрослом возрасте Диана может пользоваться популярностью среди мужчин. Яркая и запоминающаяся внешность не позволяет ей найти настоящую любовь.

Если обладательницы данного имени однажды посчастливится встретить любящего мужа, то союз с ним будет долгим, а любовь взаимной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минюсте рассказали, сколько киевлян изменили имена

Александра

Александры часто проявляют качества, характерные для мужчин. Это отпугивает мужчин. В паре Александра будет постоянно "соревноваться" с партнером, нравится не каждому.

Конечно, внутренняя сила и высокомерие привлекают некоторых представителей сильного пола, но случается это очень редко.

Если Александра влюбляется по-настоящему, то в сильных руках любимого она способна стать женственной и нежной.

Татьяна

Обладательницы имени Татьяна способны привлечь внимание любого мужчины. Сексуальность, присущая Татьянам, может свести с ума. Такие романы бывают кратковременными и редко доходят до серьезных отношений.

В более зрелом возрасте Татьяны начинают испытывать необходимость в мужской поддержке и заботе. В таком случае им приходится связывать жизнь с тем, к кому сильных чувств они не испытывают.

Тамара

Обладательницам этого имени нередко приходится сталкиваться с изменами. Переживают их очень трудно. Иногда это приводит к нервному срыву.

Женщинам с таким именем невыносимое совместная жизнь с мужчиной, в результате чего брак заканчивается разводом. Вскоре они находят новую семью, но даже второй опыт может оказаться неудачным.

Если Тамара привязывается к мужчине эмоционально, то ее любимому жизнь не покажется сказкой. В такой паре всегда будет много скандалов, упреков и беспричинной ревности. Это опять приведет к быстрому расставанию.

Эльвира

Женщины с таким именем имеют тяжелый характер. Именно поэтому не только любимым, но и родственникам уживаться с ними трудно.

Если Эльвире повезло и она смогла найти своего единственного, то с этого момента начинается самое интересное. Сначала она будет покладистой и сможет окружить любимого заботой и любовью. Однако гармония в отношениях продлится недолго.

Вскоре Эльвира покажет свой истинный характер. Не каждый человек решается жить на "пороховой бочке". Именно на этом этапе их отношения подходят к концу.

31 мая в украинский прокат выйдет комедия "Красавица на всю голову" режиссеров Эбби Кона и Марк Силверштейн. По сюжету жизни Рене состояло из попыток похудеть. И все напрасно. Но однажды Рене сильно ударилась головой во время тренировки. Придя в себя почувствовала себя красавицей. Но для окружающих ничего не изменилось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выбор имени влияет на женское счастье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

"Лобановский радовался не меньше нас" - 14 мая "Динамо" выиграло свой первый Кубок кубков

Английский хирург изобрел вакцину случайно

На городском рынке произошел самый масштабный пожар

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 109322
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 36540
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 23969
Цены на газ рекордно выросли
Цены на газ рекордно выросли 21 Просмотров: 23078
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 6 Просмотров: 17788
Интересно
Аномальные снегопады накрыли Францию - видео
Аномальные снегопады накрыли Францию - видео Просмотров: 666
Лава и дым: фотограф ночевала на вершине действующего вулкана
Лава и дым: фотограф ночевала на вершине действующего вулкана
14
 Просмотров: 729
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
 Просмотров: 990
Она у каждого одна - 5 стихотворений о матери
Она у каждого одна - 5 стихотворений о матери
5
 Просмотров: 1539
Скандинавский циклон в Украине: холодные дожди по всей территории
Скандинавский циклон в Украине: холодные дожди по всей территории Просмотров: 8946
Больше всего комментируют
21
Цены на газ рекордно выросли
12
Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
5
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
Голосов: 327
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua