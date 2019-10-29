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вторник, 29 октября 2019 15:06

"Всю жизнь с ним провел" - нож с которым 40 лет пасли овец на полонинах
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Нож изготовили еще в несуществующей уже Чехословакии
Фото: Мар'яна Чорнієвич
Нож изготовили еще в несуществующей уже Чехословакии
Нож изготовили еще в несуществующей уже Чехословакии
Иван Вурста половину своей жизни был пастухом

Нож-цизорик подарили родственники на 20-летие 82-летнему овцеводу Ивану Вурсте из села Луг Раховского района Закарпатья.

"Всю жизнь с ним провел. Этот цизорик очень много гор увидел", - рассказывает мужчина.

40 лет он пас овец в долинах Раховского района Закарпатья.

Ножик изготовлен еще в Чехословакии (страна существовала в Центральной Европе с 1918 по 1992 годы, состояла из двух республик - Чехии и Словакии, со столицей в Праге - ред. Gazeta.ua). Металлический, кроме большого лезвия, есть лезвие поменьше и штопор. Нож украшенный резьбой, что напоминает волны. В разложенном виде имеет 19,5 см длины.

"Любишь работу, и будешь делать. Я ножиком и есть рихтовал, и прутья строгал, и веревки резал. По столько лет в горах я всьо видов, даже мороз на Иоанна 7 июля в 1964 году. И теперь тегне в горы, поэтому прихожу на паро день. помогаю Овчаров, сыр делаю ", - говорит Иван Антонович.

Пастухи в долине пасут овец из 6 мая после Юрия и до Воздвижения Честного Креста - 27 сентября. Когда спускался с полонины человек работал в колхозе. Был передовым вождем, награжден орденом Ленина (высшая награда в Советском Союзе - ред. Gazeta.ua).

Кто такие пастухи, чем и в качестве живут - читайте в репортаже журнала "Країна".

Автор: Марьяна Чорниевич
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29
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