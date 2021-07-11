Всемирный день шоколада: как и когда начали праздновать

11 июля сладкоежки отмечают Всемирный день шоколада. Праздник ввели французы в 1995 году, но он быстро завоевал популярность в Германии, Италии, Швейцарии и других странах по всему миру.

Автор: pixabay.com Всемирный день шоколада отмечает 11 июля и в 13 сентября

О самых интересных фактах о шоколаде, читайте в материале Gazeta.ua

Откуда пришли самые популярные сладости?

Родиной шоколада считается Центральная и Южная Америка. Первым завез шоколад в Европу испанский конкистадор Эрнан Кортес в XVI веке. Но готовить его горячим и сладким начали в начале XVII века.

Твердый шоколад запатентовали в 1828 году, а первую шоколадку создали в Лондоне в 1847 году. Однако французы с этим не согласны - они утверждают, что годом ранее парижский кондитер Жан Пьетро уже создал твердый шоколад.

Неожиданные факты для сладкоежек

Автор: pixabay.com Черный шоколад делает нас счастливыми

1. Аромат шоколада стимулирует ритм тета-волн головного мозга, способствуя глубокой релаксации всего организма. Шоколад может снизить уровень стрессовых гормонов.

2. Темный шоколад делает счастливее будущих малышей. Финское исследование показало, что у мам, которые ели больше шоколада во время беременности, счастливее и менее капризные дети.

3. Черный шоколад делает нас счастливыми. Не только потому, что очень вкусный - это безусловно помогает. А потому, что содержит триптофан. Это аминокислота. Мозг использует ее, чтобы вырабатывать серотонин - нейропередавач, который делает нас счастливыми.

4. Для изготовления 1 кг шоколада требуется около 900 какао-бобов.

5. Каждый человек в год в среднем съедает 5,5 кг шоколада. 15% женщин в мире едят шоколад каждый день. Каждую секунду жители США съедают 45 кг шоколада.

6. Самая большая шоколадка была изготовлена ​​в Великобритании на фабрике Thorntons, ее вес составил 5792,2 кг (ширина и длина этого кулинарного шедевра составили по 4 метра).

7. Шоколад имеет отличные антибактериальные свойства, в том числе защищает зубы от кариеса. В отличие от других сладостей, например, карамели, шоколад наименее вредным. Масло какао, содержащееся в шоколаде, окутывает зубную эмаль и препятствует ее разрушению.

Автор: pixabay.com Каждую секунду жители США съедают 45 кг шоколада

8. Деревья какао живут около 200 лет, но плодоносят всего 25 лет.

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Сколько шоколада можно съедать

Шоколад обладает множеством полезных свойств. В частности темный стимулирует выброс гормонов счастья - эндорфинов, а это улучшает настроение. Также темный шоколад благоприятно для зрения и снижает кровяное давление.

Норма темного шоколада в день составляет 30-50 граммов в день, утверждают диетологи. А вот белый и молочный шоколад без вреда для здоровья можно есть в количестве не более 20 граммов в день. Если же вы активно занимаетесь спортом, то норму можно увеличить в полтора раза.

Стоит знать, что шоколад не следует запивать кофе. Ведь такое сочетание содержит большое количество кофеина и может сильно нагрузить сердце. Диетологи не рекомендуют употреблять шоколад с мороженым и бананами, потому что это слишком высококалорийная смесь. Также не стоит часто есть белый шоколад, который практически не приносит пользы организму из-за отсутствия тертого какао.

Всемирный день шоколада отмечается ежегодно 11 июля. Кроме него, существует еще один всемирный день с таким же названием, который отмечается 13 сентября. В США отмечают еще два общенациональных "шоколадные дни" - 7 июля и 28 октября.