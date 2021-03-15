Всегда вместе: четвероногий стал старшим братом новорожденной девочки

Фото: marshall_thegoldenrReport

Золотистый ретривер по кличке Маршалл стал настоящим другом, братом и няней для новорожденной девочки Мэйси. Как только хозяева познакомили четвероногого с новым членом семьи, собака не отходила от ребенка ни на минуту.

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Теперь Маршалл проводил все свободное время с сестрой. Они вместе шкодничают, гуляют и даже спят. Это можно заметить судя по фотографиям, которые собраны в нашей фотоподборке. Осторожно, эти кадры наполняют сердце добротой и заставляют улыбаться.

Художница-акварелистка Юко Нагаяма (Yuko Nagayama) из Японии пишет акварели при помощи большого количества воды и смешивания цветов. Ее волшебные розы и кружевные чудеса покорили интернет-аудиторию по всему миру.