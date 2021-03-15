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понедельник, 15 марта 2021 12:50

Всегда вместе: четвероногий стал старшим братом новорожденной девочки
15

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Со дня появления девочки собака не оставляет ее ни на минуту.
Фото: marshall_thegoldenrReport
Со дня появления девочки собака не оставляет ее ни на минуту.
Со дня появления девочки собака не оставляет ее ни на минуту.
Со дня появления девочки собака не оставляет ее ни на минуту.
Со дня появления девочки собака не оставляет ее ни на минуту.

Золотистый ретривер по кличке Маршалл стал настоящим другом, братом и няней для новорожденной девочки Мэйси. Как только хозяева познакомили четвероногого с новым членом семьи, собака не отходила от ребенка ни на минуту.

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Теперь Маршалл проводил все свободное время с сестрой. Они вместе шкодничают, гуляют и даже спят. Это можно заметить судя по фотографиям, которые собраны в нашей фотоподборке. Осторожно, эти кадры наполняют сердце добротой и заставляют улыбаться.

Художница-акварелистка Юко Нагаяма (Yuko Nagayama) из Японии пишет акварели при помощи большого количества воды и смешивания цветов. Ее волшебные розы и кружевные чудеса покорили интернет-аудиторию по всему миру.

boredpanda.com
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15
марта

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