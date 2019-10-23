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среда, 23 октября 2019 21:13

Впервые в Украине сняли реалити о собаках

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Впервые в Украине сняли реалити о собаках
Лана Ветрова с мужем снимают фильм о жизни двух собак из приюта. Фото: Лана Ветрова

Журналистка Лана Ветрова воспитывает 3 собак, которых привезла домой из приюта. Сейчас они с мужем снимают сериал о двух из них - Укропе и Дзыге.

"Одна женщина с бульдогом в очереди к ветеринару сказала нам: "Вы взяли собак из приюта, потому что вам их жалко. А себя вам не жалко"? Даже не могла понять, какой смысл она вкладывает в эти слова. С мужем решили сделать проект, чтобы рассказать миру, что собаки из приюта ничем не хуже породистых. Ведь они меняют нашу жизнь к лучшему каждый день. Начали снимать легкий сериал о мировосприятии собак ", - рассказала она корреспонденту Gazeta.ua.

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"Очень радовались, когда нам позвонила семья и сказали, что их дочь после первой же серии захотела взять собаку из приюта. Укропа озвучивает муж, а Дзыгу - жена сына. Это приятный творческий процесс, что сближает нашу семью. Чувствую, что та часть добра, которую мы дали собакам, когда забрали их из приютов, вернулась нам сторицей", - добавила она.

В сети появилось видео, на котором собака старательно завывает под гимн Украины, что звучит из громкоговорителя.

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