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суббота, 02 октября 2021 21:50

Возле станции Академик Вернадский на свет родилось трое тюленей

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Возле станции Академик Вернадский в Антарктиде на свет появилось трое тюленят, две девочки и мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

"В районе нашей станции, на Аргентинских островах, начался сезон размножения Тюлень Уэдделла! Сейчас родилось трое тюленят: две самки и самец", - говорится в сообщении.

 

Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола - в честь пролива, вблизи которой она появилась на свет. Право дать имя второй крохе получил дизелист Александр Книжатко, поскольку именно он первым нашел ее, да еще и накануне своего дня рождения. Так вторая самка стала Краля.

Третий малыш, к сожалению, не выжил. Лабораторные исследования наших биологов позволят установить вероятную причину его гибели. В то же время Краля и Пенола выглядят здоровыми, упитанными и активными.

Вес новорожденных тюленят составляет около 25 кг, а благодаря питательному молоку самок очень быстро увеличивается. Период вскармливания продолжается чуть больше месяца, и на момент его завершения детеныш может весить уже 90 кг.

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Такой "запас" позволяет малышам пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию в океане. Кстати, первые знакомства тюленят с водой могут происходить уже через неделю после рождения. Также украинские ученые проводят другие исследования этих животных: изучают особенности размножения и питания, отбирают образцы тканей пуповины и плаценты, чтобы определить содержание стойких органических загрязнителей и тому подобное.

 

В США признали вымершими 23 вида животных и растений. Власти страны не смогли подтвердить существование достаточного количества их представителей в природе.

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