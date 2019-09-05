Волонтеры показали видео двуглавой черепахи

Екологи нашли двуглавую черепаху. Фото: JAYME DAVIDSON LOPKO / FACEBOOK

При осмотре черепашиних гнезд в штате Южная Каролина, США, активисты нашли черепаху с двумя головами.

Черепаха вида логерхед занесена в Красную книгу, пишет bbc.

Животные логерхед могут вырастать до метра в длину и до веса 200 кг.

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"При осмотре черепашьих гнезд мы часто находим всевозможные странные штуки. Вчера я нашел вот такого двуглавого новорожденного. Насколько я помню, за последние 15 лет это лишь вторая подобная находка. Детеныш жив и здоров, но он не мог нормально ползти из-за деформации панциря. Мы выпустили его в океан", - пишет активист Джейми Лопко.

На острове Мабул Малайского архипелага нашли новорожденную двуглавую черепаху.