Владельцы показали, как растут их собаки - трогатильные фото

Фото: wilkray

Пользователь одной из социальных сетей показал впечатляющие кадры со своей собакой. На них парень позирует с маленьким домашним питомцем, которому исполнилось 8 недель. Следующее фото сделано в том же месте только, когда собаке исполнилось 8 месяцев. Изменения впечатляющие.

Об этом пишет Вoredpanda.

Подобная идея настолько понравилась интернет-пользователям, что они решили сделать собственные фото. Самые интересные снимки собраны в фотогалерее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не фотошоп. Модели позируют в объятиях диких животных

В американском городе Стерджа-Бэй собака "похитил" внедорожник своего хозяина и врезался им в здание художественной галереи.