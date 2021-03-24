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пятница, 26 марта 2021 02:29

Владельцы показали, как растут их собаки - трогатильные фото
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Домашние животные настолько быстро растут, что иногда меняются до неузнаваемости.
Фото: wilkray
Домашние животные настолько быстро растут, что иногда меняются до неузнаваемости.
Домашние животные настолько быстро растут, что иногда меняются до неузнаваемости.
Домашние животные настолько быстро растут, что иногда меняются до неузнаваемости.
Домашние животные настолько быстро растут, что иногда меняются до неузнаваемости.

Пользователь одной из социальных сетей показал впечатляющие кадры со своей собакой. На них парень позирует с маленьким домашним питомцем, которому исполнилось 8 недель. Следующее фото сделано в том же месте только, когда собаке исполнилось 8 месяцев. Изменения впечатляющие.

Об этом пишет Вoredpanda.

Подобная идея настолько понравилась интернет-пользователям, что они решили сделать собственные фото. Самые интересные снимки собраны в фотогалерее.

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В американском городе Стерджа-Бэй собака "похитил" внедорожник своего хозяина и врезался им в здание художественной галереи.

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