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Видеоигры и кошки: что поможет работать эффективнее

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Американский предприниматель и инвестор Джон Ремптон предлагает нестандартные способы увеличить производительность в офисе.

Эксперт рекомендует пользоваться этими методами, когда все остальное не принесло результата, пишет Радио Максимум.

В офисе должно быть больше растений. Есть много исследований, которые это подтверждают. Они повышают производительность на 15% и уменьшают количество больничных. Выбирайте красивые и простые в уходе растения. Например, кактусы или алоэ.

Автор: YouTube
  Выбирайте красивые и простые в уходе растения
Выбирайте красивые и простые в уходе растения

Поставьте несколько недостижимых целей. На первый взгляд, способ нелогичный и губителен. Ведь ставя недостижимую цель, руководитель заранее настраивает всех на неудачу. Ремптон уверяет, что все наоборот: в людях зажжется "искра креативности и авантюризма".

Играйте в видеоигры. Пользу от перерывов на видеоигры подтверждают ученые. В качестве альтернативы можно использовать командные игры на свежем воздухе. Они помогут отвлечься и расслабиться

Шутите. Юмор заставляет людей быть самими собой. Снижает стресс и повышает доверие в команде. Самое главное никого не обидеть.

Устраивайте "тихий час". Во многих крупных офисах уже давно есть специальные комнаты отдыха, где сотрудники могут вздремнуть минут 20. Это повышает производительность и создает здоровую атмосферу в офисе. Если организовать такие комнаты не выходит, то нужно высыпаться хотя бы ночью. Не заваливайте друг друга сообщениями в нерабочее время.

Автор: Lenta.UA
  Во многих крупных офисах уже давно есть специальные комнаты отдыха, где сотрудники могут вздремнуть минут 20
Во многих крупных офисах уже давно есть специальные комнаты отдыха, где сотрудники могут вздремнуть минут 20

Заведите в офисе собак или кошек. Животные в офисе - отличный способ сблизиться и узнать друг друга. Питомцы создают позитивную атмосферу и служат талисманом компании.

Автор: UA482
  Животные в офисе - хороший способ сблизиться и узнать друг друга
Животные в офисе - хороший способ сблизиться и узнать друг друга

Попробуйте ароматерапию.

"Обоняние - одно из самых сильных чувств, способных повлиять на деятельность мозга", - говорит предприниматель Лиза Эванс.

Ароматы лаванды, жасмина, розмарина или мяты одновременно успокоят и повысят концентрацию.

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Добавьте музыки. Нейробиологи обнаружили, что музыка положительно влияет на работу мозга. Слушайте любимые композиции. Если это будет кого-то отвлекать - оденьте наушники.

Прекратите говорить "просто работа" и "совершенная работа". Стоит признать, что вся работа, которую выполняют люди, непростая. Выражая похвалу, нужно быть более конкретными. Не просто разделять ее на "простую" и "хорошо сделанную".

Позвольте людям откладывать часть работы. Не требуйте выполнения всех задач "здесь и сейчас". Позвольте планировать нагрузки.

Эксперты рассказали о 9 типичных ошбках, которых следует избегать для продуктивного рабочего дня.

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