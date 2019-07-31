Видеоигры и кошки: что поможет работать эффективнее

Американский предприниматель и инвестор Джон Ремптон предлагает нестандартные способы увеличить производительность в офисе.

Эксперт рекомендует пользоваться этими методами, когда все остальное не принесло результата, пишет Радио Максимум.

В офисе должно быть больше растений. Есть много исследований, которые это подтверждают. Они повышают производительность на 15% и уменьшают количество больничных. Выбирайте красивые и простые в уходе растения. Например, кактусы или алоэ.

Автор: YouTube Выбирайте красивые и простые в уходе растения

Поставьте несколько недостижимых целей. На первый взгляд, способ нелогичный и губителен. Ведь ставя недостижимую цель, руководитель заранее настраивает всех на неудачу. Ремптон уверяет, что все наоборот: в людях зажжется "искра креативности и авантюризма".

Играйте в видеоигры. Пользу от перерывов на видеоигры подтверждают ученые. В качестве альтернативы можно использовать командные игры на свежем воздухе. Они помогут отвлечься и расслабиться

Шутите. Юмор заставляет людей быть самими собой. Снижает стресс и повышает доверие в команде. Самое главное никого не обидеть.

Устраивайте "тихий час". Во многих крупных офисах уже давно есть специальные комнаты отдыха, где сотрудники могут вздремнуть минут 20. Это повышает производительность и создает здоровую атмосферу в офисе. Если организовать такие комнаты не выходит, то нужно высыпаться хотя бы ночью. Не заваливайте друг друга сообщениями в нерабочее время.

Автор: Lenta.UA Во многих крупных офисах уже давно есть специальные комнаты отдыха, где сотрудники могут вздремнуть минут 20

Заведите в офисе собак или кошек. Животные в офисе - отличный способ сблизиться и узнать друг друга. Питомцы создают позитивную атмосферу и служат талисманом компании.

Автор: UA482 Животные в офисе - хороший способ сблизиться и узнать друг друга

Попробуйте ароматерапию.

"Обоняние - одно из самых сильных чувств, способных повлиять на деятельность мозга", - говорит предприниматель Лиза Эванс.

Ароматы лаванды, жасмина, розмарина или мяты одновременно успокоят и повысят концентрацию.

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Добавьте музыки. Нейробиологи обнаружили, что музыка положительно влияет на работу мозга. Слушайте любимые композиции. Если это будет кого-то отвлекать - оденьте наушники.

Прекратите говорить "просто работа" и "совершенная работа". Стоит признать, что вся работа, которую выполняют люди, непростая. Выражая похвалу, нужно быть более конкретными. Не просто разделять ее на "простую" и "хорошо сделанную".

Позвольте людям откладывать часть работы. Не требуйте выполнения всех задач "здесь и сейчас". Позвольте планировать нагрузки.

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