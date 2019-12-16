 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 1026
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 351
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2214
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 252
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 522
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2925
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11421
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2205
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5220
Фото
Все фото
7
22
23
5
6
Ветеран войны 50 лет мастерит игрушки для бедных
Ветеран войны 50 лет мастерит игрушки для бедных
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Показали пивной бар, который построили из мусора
Показали пивной бар, который построили из мусора
Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС
Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС
Видео
Все видео
Показали, как смехом преодолевать аэрофобию
Показали, как смехом преодолевать аэрофобию
ТОП-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube
ТОП-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
В страстном танце соединили африканские и испанские культуры
В страстном танце соединили африканские и испанские культуры
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 324
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2538
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10971
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 234
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 02:24

Ветеран войны 50 лет мастерит игрушки для бедных
7

  Комментировать

80-летний ветеран из США Джим Эннис 50 лет мастерит и отдает игрушки детям из бедных семей.

Ежегодно мужчина за свои деньги создает около 300 деревянных игрушек и отдает их на благотворительность в организацию "Армия Спасения" в городе Сэнфорд, штат Флорида, пишет boredpanda.com.

80-летний ветеран из США Джим Эннис 50 лет мастерит и отдает игрушки детям из бедных семей.
Фото: boredpanda.com
80-летний ветеран из США Джим Эннис 50 лет мастерит и отдает игрушки детям из бедных семей.
80-летний ветеран из США Джим Эннис 50 лет мастерит и отдает игрушки детям из бедных семей.
80-летний ветеран из США Джим Эннис 50 лет мастерит и отдает игрушки детям из бедных семей.
80-летний ветеран из США Джим Эннис 50 лет мастерит и отдает игрушки детям из бедных семей.

Джим Эннис в основном мастерит пожарные машины, кукол и даже копилки. Это обходится около $ 1 тыс. ежегодно, однако мужчина считает, что забота о детях важнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В медицинском центре собирают все необходимое для воспитанников школы-интерната

"Мой отец работал, но не получал много денег. Трудно создать большое празднование в Рождество, когда имеешь пятеро детей. Я знаю, что такое не получать подарки", - рассказал ветеран.

Со слов мужчины, делать игрушки будет до самой смерти.

Американский бизнесмен, владелец конгломерата Berkshire Hathaway и №4 в списке богатейших людей мира Уоррен Баффет передал на благотворительность 3,6 млрд долларов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветеран войны 50 лет мастерит игрушки для бедных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 18045
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 17992
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 9567
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
 Просмотров: 7263
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 7047
Интересно
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 1773
Как выбрать хорошую елку: советы Супрун
Как выбрать хорошую елку: советы Супрун Просмотров: 171
Выбрали лучшее здание года
Выбрали лучшее здание года Просмотров: 306
Что такое аллергия на холод
Что такое аллергия на холод Просмотров: 576
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 7047
Больше всего комментируют
13
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
4
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о деле Шеремета
2
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Голосов: 162
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua