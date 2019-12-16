Ветеран войны 50 лет мастерит игрушки для бедных

80-летний ветеран из США Джим Эннис 50 лет мастерит и отдает игрушки детям из бедных семей.

Ежегодно мужчина за свои деньги создает около 300 деревянных игрушек и отдает их на благотворительность в организацию "Армия Спасения" в городе Сэнфорд, штат Флорида, пишет boredpanda.com.

Фото: boredpanda.com

Джим Эннис в основном мастерит пожарные машины, кукол и даже копилки. Это обходится около $ 1 тыс. ежегодно, однако мужчина считает, что забота о детях важнее.

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"Мой отец работал, но не получал много денег. Трудно создать большое празднование в Рождество, когда имеешь пятеро детей. Я знаю, что такое не получать подарки", - рассказал ветеран.

Со слов мужчины, делать игрушки будет до самой смерти.

Американский бизнесмен, владелец конгломерата Berkshire Hathaway и №4 в списке богатейших людей мира Уоррен Баффет передал на благотворительность 3,6 млрд долларов.