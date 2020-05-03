Весна цветет миллионами тюльпанов - показали километровые поля

Дендропарк под Киевом должен был открыться 24 апреля, но пока остается закрытым.Тем временем его администрация обнародовала видео, как цветет поле с более миллиона тюльпанов.

"Вместе даже на расстоянии!", - подписали под видео работники дендропарка на странице в Facebook.

Дендропарк расположен в поселке Копылов Макаровского района Киевской области. Там создали 16 озер, аллеи тюльпанов более 8 км и 44 тыс. деревьев и кустов.

Автор: facebook.com/dobropark.ua Миллионы тюльпанов расцвели на Киевщине

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