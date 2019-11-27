В Житомире продаются носки с цитатами Зеленского

В центре Житомира продают носки зеленого цвета с известными цитатами президента Украины Владимира Зеленского. Изготовлены носки экспериментальной партией местным производителем. Об этом сообщает УНИАН.

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Носки в наличии в различных размерах, их очень хорошо раскупают. Продаются в одном из магазинов белья. На них напечатаны известные фразы Зеленского: "Выйди отсюда, разбойник", "Плохо слышишь меня?".

Близятся новогодние праздники, а это значит, что нужно как можно скорее отправляться на поиски подарков для тех, кто вам дороги и с кем вы проводите свободное время. И вот, вы заходите в один магазин, затем второй, а потом вдруг замечаете, что уже почти вечер, а подходящие варианты презентов так и не нашлись.