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понедельник, 31 мая 2021 18:47

В Украине живет съедобная лягушка, но ее легко перепутать с другими земноводными

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В Украине живет съедобная лягушка, но ее легко перепутать с другими земноводными
Съедобная лягушка. Фото: wikimedia.org/wiki/User:Ввласенко

В Украине в дикой природе живут лягушки, которых можно употреблять в пищу. По классификации, вид так и называется - съедобная лягушка.

Об этом Gazeta.ua рассказал аспирант института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, член ОО "Украинский природоохранная группа" (UNCG) Алексей Марущак.

В то же время, зоолог предостерегает от того, чтобы начинать массовую охоту на бесхвостых земноводных.

"Лягушка съедобная - это гибрид лягушки озерной и лягушки прудовой. Ее можно употреблять в пищу. Но - нежелательно", - сказал ученый.

И пояснил свою мысль: в Украине есть широкий выбор мяса и птицы в магазинах, поэтому нецелесообразно убивать животных в дикой природе. Тем более, что все лягушки имеют железы, продуцирующий специфический секрет, имеющий сильное раздражающее действие. И в случае опасности выделяют это вещество в большом количестве.

Поэтому, даже если вам удалось поймать лягушку съедобную, ее кожа и выделения желез не должны попасть в мясо или блюдо. Кроме того, есть опасность наткнуться на другой вид.

"Можно получить очень неприятное пищевое отравление. Скажу честно: лично таких случаев не знаю, потому что мне в принципе известны лишь один-два случая, чтобы люди ловили и ели лягушек", - рассказал зоолог.

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Также, некоторые виды лягушек имеют привычку высоко подпрыгивать и направлять на потенциального нападающего струю мочи, который иногда попадает человеку в глаза.

О том, какие виды лягушек живут в Украине, чем вони отличаются и как выглядят, а также много другой интересной информации о бесхвостых земноводных, можно более подробно прочитать в большом интервью с зоологом Алексеем Марущаком.

Необычный выход из кризиса для страны нашли белорусские ученые.

Как заявили в Академии наук Беларуси, республика может рассчитывать на значительные валютные поступления от экспорта местной лягушатины.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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