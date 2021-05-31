В Украине живет съедобная лягушка. Ее легко перепутать с другими

Съедобная лягушка. Фото: wikimedia.org/wiki/User:Ввласенко

В Украине в дикой природе живут лягушки, которых можно употреблять в пищу. По классификации, вид так и называется - съедобная лягушка.

Об этом Gazeta.ua рассказал аспирант института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, член ОО "Украинский природоохранная группа" (UNCG) Алексей Марущак.

В то же время зоолог предостерегает от того, чтобы начинать массовую охоту на бесхвостых земноводных.

"Лягушка съедобная - это гибрид лягушки озерной и лягушки прудовой. Ее можно употреблять в пищу. Но нежелательно", - сказал ученый.

И пояснил свою мысль: в Украине есть широкий выбор мяса и птицы в магазинах, поэтому нецелесообразно убивать животных в дикой природе. Тем более, что все лягушки имеют железы, продуцирующий специфический секрет, имеющий сильное раздражающее действие. И в случае опасности выделяют это вещество в большом количестве.

Поэтому, даже если вам удалось поймать лягушку съедобную, ее кожа и выделения желез не должны попасть в мясо или блюдо. Кроме того, есть опасность наткнуться на другой вид.

"Можно получить неприятное пищевое отравление. Скажу честно: лично таких случаев не знаю, потому что мне в принципе известны лишь один-два случая, чтобы люди ловили и ели лягушек", - рассказал зоолог.

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Также, некоторые виды лягушек имеют привычку высоко подпрыгивать и направлять на потенциального нападающего струю мочи, которая иногда попадает человеку в глаза.

О том, какие виды лягушек живут в Украине, чем вони отличаются и как выглядят, а также много другой интересной информации о бесхвостых земноводных, можно более подробно прочитать в большом интервью с зоологом Алексеем Марущаком.

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