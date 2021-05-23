В Швеции мэр променяла политику на вождение мусоровоза

Бывшая чиновница ни о чем не жалеет. Фото: Twitter / @soffangbg

Энн-Софи Херманссон была мэром города Гетерборг в Швеции, но променяла политику на вождение мусоровоза. Она признается, что переход на менее престижную работу сделал ее счастливее.

Энн-Софи Херманссон занимала должность мэра Гетерборга (второго по величине города в Швеции) с 2016 по 2018 год. Она принимала участие в следующих выборах, но проиграла оппонентам. Однако это не сильно ее огорчило – женщина поняла, что очень устала от политики и решила покинуть эту сферу и кардинально изменить свою жизнь, пишет Politico.

"Люди продолжают спрашивать меня, какого черта я здесь делаю, но для меня это хорошее решение. К тому же мне тоже нужно платить за квартиру", – рассказала Энн-Софи Херманссон.

Бывшая политик ни о чем не жалеет. Она говорит, что должность мэра была очень беспокойной и нервной. Конечно, ее нынешняя профессия также имеет свои нюансы, но это рутинная и предсказуемая работа без скучных заседаний и телефонных звонков.

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