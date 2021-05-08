В США создали робота, который способен убирать мусор в океане

Группа студентов из Техаса (A & M-Corpus Christi) создала робота, который самостоятельно собирает мусор в водоеме. Разработка призвана поддерживать чистоту океана.

Устройство, получивший название A.D.D.R.A.R., расшифровывается как автономное выявления и удаления мусора водным роботом. Он способен очистить около 20 фунтов мусора, в частности пластиковые бутылки с водой и пивные банки.

Что известно об устройстве

Главная цель студентов - собрать и переработать мусор, а в долгосрочной перспективе - создать более зеленый свет.

"Поскольку наш университет окружен водой, мы хотели создать проект, который обслуживал бы окружающую среду ... обслуживал воду, с которой мы ежедневно взаимодействуем", - сказал руководитель проекту и студент машиностроения TAMUCC Крейг Макканн.

Характеристики работа A.D.D.R.A.R.

вес устройства составляет 27 кг;

система обнаружения объектов работает на основе ИИ: у нее "заложено" 750 снимках мусора;

использует камеру и GPS для обнаружения мусора;

является автономным, но им можно управлять с помощью пульта;

корпус робота изготовлен из алюминия - он не ржавеет и устойчив к коррозии, поэтому будет служить в течение длительного времени;

движется со скоростью до 5,6 километра в час, а также со скоростью обратного движения воды до 3,2 километра в час и порывах ветра до 48 километров в час;

может работать в озере и реке.

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Команде понадобилось 420 долларов в материалы и более 400 часов на разработку устройства. В эту пятницу участники проекту будут участвовать в соревнованиях TAMUCC, они надеются на победу. По их словам, робот будет использоваться для дальнейших исследований морской травы.

Для искусственного интеллекта разработали шаги, по которым он может с воздуха находить в океане пластиковый мусор. Это придумали ученые из Барселонского университета в Испании, сообщает портал New Atlas. Функция может обнаруживать и определять количество морского мусора благодаря анализу фото, которые сделали, например, дронами с воздуха. Тестируя такой алгоритм, проанализировали более 3,8 тыс. таких фотографий с побережья Каталонии в Средиземном море.