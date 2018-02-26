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вторник, 27 февраля 2018 02:24

В сети распространяют фото с отрезанными головами, как у Gucci
8

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В сети распространяется фотографии с отрезанными головами
Фото: buro247
В сети распространяется фотографии с отрезанными головами
В сети распространяется фотографии с отрезанными головами
В сети распространяется фотографии с отрезанными головами
В сети распространяется фотографии с отрезанными головами
В сети распространяется фотографии с отрезанными головами
В сети распространяется фотографии с отрезанными головами

В сети распространяется фотографии с отрезанными головами, как на скандальном показе Gucci в Милане.

Тогда на презентации одежды Алессандро Микеле модели ходили по подиуму с копиями собственных голов в руках, сообщает buro247.ua.

Люди решили повторить подобный трюк дизайнера и запустили в интернете флешмоб #GucciChallenge.

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Микеле заказывал искусственные головы за бешеные деньги, а пользователи сети придумали гораздо бюджетней вариант. Они фотографируются с удачного ракурса, держа головы друзей.

Супермодель Ирина Шейк на Неделе моды в Нью-Йорке прошлась заснеженным подиумом за руку с роботом. 32-летняя модель в черном облегающем комбинезоне вышла к присутствующим с летающей тарелки. А дефилировать по подиуму звезде помогал огромный трансформер.

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