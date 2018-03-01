В сети показали страшную винтажную рекламу

Необычную винтажную рекламу показали в сети. Эти плакатов способны как напугать, так и рассмешить.

Такая реклама могла бы вызвать целый скандал в обществе, сообщает reporter-ua.com.

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Многие считают, что она пропагандирует жестокое обращение с женщинами, детьми или животными.

Фото: reporter-ua.com

В Виннице открыли очередной музей. В Центре киноискусства и культуры "Кино-Подолье" розместили музей ретро-кино. Здесь можно заглянуть в кабинку киномеханика, покрутить старый проектор и посетить киносеанс.