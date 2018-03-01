 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
Просмотров: 2592
Детская опера, балет, 3-D шоу: чем удивят на операфест
Детская опера, балет, 3-D шоу: чем удивят на операфест
Просмотров: 72
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
1 Просмотров: 1044
Гостиный двор вернули государству
Гостиный двор вернули государству
Просмотров: 612
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
3 Просмотров: 783
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2556
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 4203
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 594
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2997
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11385
Фото
Все фото
9
17
10
16
6
Как превратить сугробы на красоту: лайфхак по лепке снежных фигур
Как превратить сугробы на красоту: лайфхак по лепке снежных фигур
Веселые фото животных, которые поражают своей безграничной наглостью
Веселые фото животных, которые поражают своей безграничной наглостью
В сети показали страшную винтажную рекламу
В сети показали страшную винтажную рекламу
Показали забавных животных, которые обожают снег
Показали забавных животных, которые обожают снег
Вышла детская книга о великих украинках
Вышла детская книга о великих украинках
Видео
Все видео
5 веселых и курьезных записей из домашних видеокамер
5 веселых и курьезных записей из домашних видеокамер
Показали, как тестируют непотопляемый катер
Показали, как тестируют непотопляемый катер
Самый большой равнинный водопад Украины замерз: удивительные фото
Самый большой равнинный водопад Украины замерз: удивительные фото
Принцип домино: На видео показали, как приготовить 400 коктейлей в минуту
Принцип домино: На видео показали, как приготовить 400 коктейлей в минуту
Сняли загадочное трехцветное полярное сияние
Сняли загадочное трехцветное полярное сияние
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1782
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5328
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
4 Просмотров: 5490
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4392
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 марта 2018
Просмотров: 252
Сусідство
Коли трохи поживеш у близькому сусідстві з різними істотами, не схожими на тебе, починаєш дивитися на світ їхніми очима. Хоч насправді — Бог їх ...
пятница, 02 марта 2018 02:24

В сети показали страшную винтажную рекламу
10

  Комментировать

Необычную винтажную рекламу показали в сети. Эти плакатов способны как напугать, так и рассмешить.

Такая реклама могла бы вызвать целый скандал в обществе, сообщает reporter-ua.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это женский мир" - фотограф пересняв сексистскую рекламу 1950-х годов

Многие считают, что она пропагандирует жестокое обращение с женщинами, детьми или животными.

Необычную винтажную рекламу показали в сети
Фото: reporter-ua.com
Необычную винтажную рекламу показали в сети
Необычную винтажную рекламу показали в сети
Необычную винтажную рекламу показали в сети
Необычную винтажную рекламу показали в сети
Необычную винтажную рекламу показали в сети
Необычную винтажную рекламу показали в сети

В Виннице открыли очередной музей. В Центре киноискусства и культуры "Кино-Подолье" розместили музей ретро-кино. Здесь можно заглянуть в кабинку киномеханика, покрутить старый проектор и посетить киносеанс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сети показали страшную винтажную рекламу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

"Без родителей осталось 10 детей" - на шахте "Степная" произошел взрыв и обвал

За девять дней марта в Корюковке немцы убили и сожгли 6700 человек

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 1 Просмотров: 137640
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 102337
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
18
 Просмотров: 51607
Одна из самых красивых австралиек дала фору Меган Фокс в прозрачном белье
Одна из самых красивых австралиек дала фору Меган Фокс в прозрачном белье
56
 Просмотров: 48436
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
20
 Просмотров: 48014
Больше всего комментируют
18
Боевики изнасиловали и убили 14-летнюю девочку
16
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
9
Путин продемонстрировал испытания ракеты, которые закончились неудачей
5
В России испугались участи Хиросимы - Лавров обвинил США в подготовке к ядерному удару
4
Путин дал разрешение на применение вооруженных сил РФ в Крыму
Голосов: 626
Голосование Сколько времени продержится Александр Хацкевич на должности главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) будет уволен после первого матча против "Лацио"
  • 2) будет уволен по окончании cезона
  • 3) Хацкевич всё исправит и будет работать долгое время
Просмотреть