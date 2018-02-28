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четверг, 01 марта 2018 02:24

В сети показали цветные открытки 1890-х
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Старинные красочные открытки с живописными пейзажами, ветряными мельницами и городскими каналами показали в сети.

Их создали в Нидерландах в конце 1890-х годов, пишет cameralabs.org.

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Чтобы превратить черно-белые изображения на реалистичные яркие картинки, в те времена использовали процесс фотохром - создание изображений в цвете на основе раскрашенных фотонегативов.

Нидерландские открытки конца 1890-х годов
Фото: cameralabs.org
Нидерландские открытки конца 1890-х годов
Нидерландские открытки конца 1890-х годов
Нидерландские открытки конца 1890-х годов
Нидерландские открытки конца 1890-х годов
Нидерландские открытки конца 1890-х годов
Нидерландские открытки конца 1890-х годов

Сегодня вашему вниманию предлагаем рождественские открытки дореволюционной России, когда празднование Рождества еще не было запрещено атеистической советской пропагандой.

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