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среда, 16 октября 2019 14:40

В России показали пародію на Володимира Зеленського - відео

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В России показали пародію на Володимира Зеленського - відео
Президента Украины пародировали в КВН России. Фото: sm-news

12 жовтня збірна російського КВН "Татнефть" парадіювала президента України Володимира Зеленського.

Відео з виступа вищої ліги розмістілі на YouTubе.

"Дякую-дякую. Або вам зручніше, если я буду Говорити російською? Мені зручніше. Мені хотілося б звернути до старого знайомого. Здрастуй, Міша. Пам'ятаєш, ти мене в 2001 году в КВН обіграв? А я пам'ятав все це годину. Знаєш, я в серіалі грав президента и ставши президентом. А ти грав охоронця, бомжа, панду ... Чесно кажучи, я так и не зрозумів, яка в тебе мрія ", - з качана прозвучало зі сцени голосом Зеленського.

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Жарти були относительно его бездіяльності в відношенні до России та президента США. Такоже актор заявивши від свого імені голосом президента України, что бажає, щоб КВНщики России та України знову стояли на обній сцені та відновілася дружба между країнамі.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским

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16
октября

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