Фото: Фото: с сайта Апостроф

На азовское побережье в оккупированном Крыму возле поселка Мысовое Ленинского района выбросило тысячи медуз. Местные жители опубликовали снимки в соцсетях. Об этом сообщили на сайте Апостроф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Питон задушил оленя на водопое

"На берегу были большие аурелии и корнероты, которые могут быть опасны для человека. Они жалят купальщиков в водоеме. Говорят, что массовая гибель животных связана со штормом, который прошел во второй половине ноября в этих местах", - говорится в сообщении.

По словам экологов, летом у берегов Керчи было зафиксировано большое скопление медуз, которые по размеру достигали 50-60 сантиметров в диаметре, а их вес составлял до 10 килограммов.

Представителей оккупационных администраций РФ не обеспокоила большое количество медуз и их пока никто не убирает.

В ноябре лесные саламандры еще не спят.