В Норвегии хотят отменить время

 
Ексклюзивы
1/5
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 4770
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Просмотров: 3483
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
1 Просмотров: 945
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
Просмотров: 297
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 1215
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 756
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2367
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
1 Просмотров: 1719
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1503
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 5130
Фото
Все фото
29
12
7
10
14
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Украинцы пришли на работу с собаками
Украинцы пришли на работу с собаками
Нереальная красота: показали лучшие космические фото
Нереальная красота: показали лучшие космические фото
Собаку раздуло до невероятных размеров
Собаку раздуло до невероятных размеров
Смешно и страшно: повар Трампа стал героем фотожаб
Смешно и страшно: повар Трампа стал героем фотожаб
Видео
Все видео
По Киеву бегает овца
По Киеву бегает овца
В Киевском зоопарке для медведей поставили гамак
В Киевском зоопарке для медведей поставили гамак
Момент счастья: украденный собака вернулся домой спустя годы
Момент счастья: украденный собака вернулся домой спустя годы
Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка
Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка
Показали видео с слоновьих "похорон"
Показали видео с слоновьих "похорон"
Интервью
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 1215
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 540
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2115
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3186
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5490
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
21 июня 2019
Просмотров: 252
Без потреби
На горі, на самому вершечку, при хресті і якійсь пам'ятній стелі сидів гурт місцевих. Пару порожніх пляшок лежали біля імпровізованого столу, хлопці ...
суббота, 22 июня 2019 02:25

В Норвегии хотят отменить время

  Комментировать
В Норвегии хотят отменить время
Жители острова Соммарой чувствуют время совсем по-другому Фото: Праздник-Шоп

Жители норвежского острова Соммарой удивили неожиданной петицией. Они хотят отменить время на своей малой родине.

Причиной такой инициативы стало то, что с 18 мая по 26 июля на острове нет ночей в нашем понимании, пишет Радио Люкс.

Солнце там не зайдет 60 дней. Жители испытывают время совсем по-другому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мощный разряд молнии сжег часы Башни

Лидер движения за отмену времени Кьелл Уве Хвединг хочет сделать остров первой зоной, "свободная от времени". Это позволит людям чувствовать себя комфортнее и избавиться от стресса. Другие города, в которых есть полярные дни, тоже поддержали эту идею.

31 мая 1859 был запущен часы Биг-Бена в Лондоне.

Часы на башне в являются крупнейшими в мире. Диаметр циферблата - 7 метров. Длина стрелок - 2,7 и 4,2 метра. Общий вес - 5 тонн.

Часовой механизм считается эталоном надежности.

Во время Второй Мировой войны, когда немецкие бомбардировки повредили два циферблата и крышу башни, они не нарушили свой ход.

Циферблаты часов смотрят на все четыре стороны света; выполнены они из Бирмингемского опала, часовые стрелки отлиты из чугуна, а минутные сделаны из меди. В нижней части каждого циферблата расположена надпись "Боже, храни нашу королеву Викторию".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Норвегии хотят отменить время». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
7
 Просмотров: 106797
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
10
 Просмотров: 101134
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 2 Просмотров: 48218
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 45973
Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
6
 Просмотров: 42483
Интересно
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
29
 Просмотров: 1512
Украинцы пришли на работу с собаками
Украинцы пришли на работу с собаками
12
 Просмотров: 1044
Каждый пятый: обнародовали печальную статистику употребления алкоголя среди подростков
Каждый пятый: обнародовали печальную статистику употребления алкоголя среди подростков Просмотров: 72
Супрун развеяла мифы о депрессии
Супрун развеяла мифы о депрессии Просмотров: 360
В этот день наши предки отмечали Купала - обряды, традиции и запреты
В этот день наши предки отмечали Купала - обряды, традиции и запреты
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
21
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
15
Билецкий встал на защиту Таруты: он много сделал для освобождения Мариуполя
4
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
4
Президент Чехии призывает Украину смириться с оккупацией Крыма
3
В МИД России высказались относительно нежелания Зеленского вести переговоры с "боевиками"
Голосов: 190
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua