В Норвегии хотят отменить время

Жители острова Соммарой чувствуют время совсем по-другому Фото: Праздник-Шоп

Жители норвежского острова Соммарой удивили неожиданной петицией. Они хотят отменить время на своей малой родине.

Причиной такой инициативы стало то, что с 18 мая по 26 июля на острове нет ночей в нашем понимании, пишет Радио Люкс.

Солнце там не зайдет 60 дней. Жители испытывают время совсем по-другому.

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Лидер движения за отмену времени Кьелл Уве Хвединг хочет сделать остров первой зоной, "свободная от времени". Это позволит людям чувствовать себя комфортнее и избавиться от стресса. Другие города, в которых есть полярные дни, тоже поддержали эту идею.

31 мая 1859 был запущен часы Биг-Бена в Лондоне. Часы на башне в являются крупнейшими в мире. Диаметр циферблата - 7 метров. Длина стрелок - 2,7 и 4,2 метра. Общий вес - 5 тонн. Часовой механизм считается эталоном надежности. Во время Второй Мировой войны, когда немецкие бомбардировки повредили два циферблата и крышу башни, они не нарушили свой ход. Циферблаты часов смотрят на все четыре стороны света; выполнены они из Бирмингемского опала, часовые стрелки отлиты из чугуна, а минутные сделаны из меди. В нижней части каждого циферблата расположена надпись "Боже, храни нашу королеву Викторию".