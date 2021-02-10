В магазине родились 2 обезьяны

Фото: Фото предоставлены Николаем Грималовським

В магазине-выставке "Природный аквариум" в городе Гайсин Винницкой области обезьяна родила двух детенышей.

"Из двух пар белоухих игрунок, к одной таки пришла любовь. И теперь двое влюбленных приматов, Беня и Маруся, впервые стали родителями", - рассказал владелец магазина-выставки "Природный аквариум" Николай Грималовський корреспонденту Gazeta.ua.

Этот вид приматов является одним из немногих, которые можно держать в домашних условиях - они небольшие по размеру и легко находят общий язык с людьми.

Ползает малыш по сетчатой ​​потолка вольера вверх лапами, пищит, будто его режут, а родители даже не обращают внимания

"За поведением игрунок действительно очень интересно наблюдать. Они хоть и имеют лишь 300 граммов веса, но показывают свой характер. Вот, к примеру, наш Беня ранее был сорванцом, но отцовство его изменило. Сейчас он - образцовый отец. Стоит кому-то приблизиться к вольеру , как он настораживается, анализирует нет ли опасности. Первые дни после рождения малыши вообще не слезали со своего папы. И хотя в литературе и в Интернете четко написано, что первую неделю о детях заботится мама, Маруся делала вид, что это ее вообще не касается. Мы даже начали серьезно волноваться, кормит ли она детенышей. Хотя наши наблюдения за маленькими игрунки вселяли надежду, что все хорошо - хвост изогнут баранкой, а это основной индикатор хорошего самочувствия. А на третий день после их рождения мы наконец увидели идиллическую картину, как мама кормит малышей ", - рассказал Николай Владимирович.

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Сейчас взрослые приматы начали приучать своих детей к самостоятельности. Оставляют их играть, а сами находятся в противоположной части вольера.

"Возможно в этом заложена какая-то физиологическая необходимость. Но для нас это выглядело как издевательство над невинными младенцами - ползает малыш по сетчатой ​​потолка вольера вверх лапами, пищит, будто его режут, а родители даже не обращают внимания", - добавил владелец магазина.

В природе белоухие игрунки потребляют растительную пищу и насекомых. В магазине им тоже обеспечивают необходимое меню. Кроме разнообразных фруктов, обезьяны едят личинки зофобаса и тараканы четырех видов.

Размножение приматов в неволе свидетельствует о правильном уходе за ними и полноценном рационе. Беременность белоухих игрунок длится 5 месяцев.