 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1026
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 243
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 846
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 603
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2529
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10152
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1647
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2340
Фото
Все фото
4
11
8
5
14
В магазине родились 2 обезьяны
В магазине родились 2 обезьяны
Трогательные фото животных, которые радуются снегу
Трогательные фото животных, которые радуются снегу
Уникальные кадры: зафиксировали интимные моменты родов
Уникальные кадры: зафиксировали интимные моменты родов
Мужчина из крохотного яйца вырастил попугая
Мужчина из крохотного яйца вырастил попугая
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Видео
Все видео
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Над Киевом повиснет гигантский кит из мусора. Визуализация эко-проекта впечатляет
Над Киевом повиснет гигантский кит из мусора. Визуализация эко-проекта впечатляет
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 567
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 396
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 774
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 315
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 612
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 11:49

В магазине родились 2 обезьяны
4

  Комментировать

Белоухая игрунка родила 2 детенышей.
Фото: Фото предоставлены Николаем Грималовським
Белоухая игрунка родила 2 детенышей.
Белоухая игрунка родила 2 детенышей.
Белоухая игрунка родила 2 детенышей.

В магазине-выставке "Природный аквариум" в городе Гайсин Винницкой области обезьяна родила двух детенышей.

"Из двух пар белоухих игрунок, к одной таки пришла любовь. И теперь двое влюбленных приматов, Беня и Маруся, впервые стали родителями", - рассказал владелец магазина-выставки "Природный аквариум" Николай Грималовський корреспонденту Gazeta.ua.

Этот вид приматов является одним из немногих, которые можно держать в домашних условиях - они небольшие по размеру и легко находят общий язык с людьми.

Ползает малыш по сетчатой ​​потолка вольера вверх лапами, пищит, будто его режут, а родители даже не обращают внимания

"За поведением игрунок действительно очень интересно наблюдать. Они хоть и имеют лишь 300 граммов веса, но показывают свой характер. Вот, к примеру, наш Беня ранее был сорванцом, но отцовство его изменило. Сейчас он - образцовый отец. Стоит кому-то приблизиться к вольеру , как он настораживается, анализирует нет ли опасности. Первые дни после рождения малыши вообще не слезали со своего папы. И хотя в литературе и в Интернете четко написано, что первую неделю о детях заботится мама, Маруся делала вид, что это ее вообще не касается. Мы даже начали серьезно волноваться, кормит ли она детенышей. Хотя наши наблюдения за маленькими игрунки вселяли надежду, что все хорошо - хвост изогнут баранкой, а это основной индикатор хорошего самочувствия. А на третий день после их рождения мы наконец увидели идиллическую картину, как мама кормит малышей ", - рассказал Николай Владимирович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В харьковском ТРЦ ловили обезьяну. видео

Сейчас взрослые приматы начали приучать своих детей к самостоятельности. Оставляют их играть, а сами находятся в противоположной части вольера.

"Возможно в этом заложена какая-то физиологическая необходимость. Но для нас это выглядело как издевательство над невинными младенцами - ползает малыш по сетчатой ​​потолка вольера вверх лапами, пищит, будто его режут, а родители даже не обращают внимания", - добавил владелец магазина.

В природе белоухие игрунки потребляют растительную пищу и насекомых. В магазине им тоже обеспечивают необходимое меню. Кроме разнообразных фруктов, обезьяны едят личинки зофобаса и тараканы четырех видов.

Размножение приматов в неволе свидетельствует о правильном уходе за ними и полноценном рационе. Беременность белоухих игрунок длится 5 месяцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В магазине родились 2 обезьяны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Изобретатель кубика Рубика составлял его больше месяца

Самое читаемое
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 39520
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 37200
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 36957
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 24822
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 20088
Интересно
Трогательные фото животных, которые радуются снегу
Трогательные фото животных, которые радуются снегу
11
 Просмотров: 1035
Уникальные кадры: зафиксировали интимные моменты родов
Уникальные кадры: зафиксировали интимные моменты родов
8
 Просмотров: 747
Изобретатель кубика Рубика составлял его больше месяца
Изобретатель кубика Рубика составлял его больше месяца
 Просмотров: 171
Мужчина из крохотного яйца вырастил попугая
Мужчина из крохотного яйца вырастил попугая
5
 Просмотров: 1467
Домашним животным тоже придется делать тесты на коронавирус
Домашним животным тоже придется делать тесты на коронавирус Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
Голосов: 11
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть