В Лондоне во время разведения сломался Тауэрский мост

Каждая из частей этого исторического моста весит более 12 тонн. Фото: Twitter

22 августа при разведении сломался Тауэрский мост в Лондоне. Свидетелями этого инцидента стали жители города и туристы.

"Днем на мосту произошли технические неисправности и он был заблокирован в поднятом положении на некоторое время", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter лондонской достопримечательности.

Поломка произошла в 16.00 по местному времени. Пешеходам пришлось ждать ремонта моста. После ремонта его открыли в 18.20 вечера.

Каждая из частей этого исторического моста весит более 12 тонн. Спускаться им помогает 400-тонные противовесы.



Ранее в Киеве злоумышленники украли 12 новых тросов на Подольском мосту. Эти тросы поступили от немецкого производителя. Они должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста.