В клубе виниловых пластинок показали раритетную коллекцию патефонов и редких записей

Фото: Валерий Шмаков

Виниловые пластинки - это попытка бегства от современных технологий и приближение к музыкантам на духовном уровне. Ведь именно винил передает естественный звук. Это возвращение к музыке в ее первоначальном звучании, считает соучредитель "Винил клуба" во Львове Олег Мацех.

Он показал корреспондентам Gazeta.ua центр музыкальной культуры во Львове, куда сходятся и знаменитости, и любители музыки.

"В подвальном помещении "Винил клуба" есть комната прослушиваний. Там не работает мобильная связь, ничего не отвлекает - абсолютная тишина. Включив любимый альбом и прослушав от начала до конца вы легко подсядете на виниловую иглу", - уверяет Олег Мацех.

В клубе-магазине около двух тысяч пластинок. В основном, рок-классика: The Beatles, Queen, Deep Purple, Pink Floyd. Но можно найти и современные группы, такие как ДахаБраха. Показывают также пластинку с музыкой Квитки Цисык с ее автографом. Есть и записи Соломии Крушельницкой 1900-х годов.

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"Винил - это современная культура, а не миновала. Сейчас начинается его вторая волна популярности", - говорит Мацех.

Сюда гости могут принести и собственные пластинки. Неисправные здесь реставрируют. Можно и приобрести, но некоторые редкие стоят и по несколько десятков тысяч гривен. Зато проигрыватель можно приобрести и за 4 тыс. гривен.

Почти полтысячи экспонатов насчитывает коллекция киевлянина Игоря Пастухова. Среди них: магнитолы, радиоприемники, телефоны, музыкальные инструменты, посуда, утюги и другие бытовые атрибуты жизни прошлого века.