В Кении общественный транспорт украшают с помощью граффити: яркая фотоподборка

Как общественный транспорт в Кении используют небольшие автобусы и тук-туки. Чтобы привлечь клиентов, владельцы украшают их яркими граффити внутри и снаружи.

Большинство транспорта оснащена телевизорами, высокоскоростным интернетом и розетками, пишет "Главком".

Украшения граффити называют Matatu, что означает "три". Термин придумали в 1970-х годах для описания нового вида транспорта. В нем котором люди платили три пенни, чтобы добраться из одной точки в другую на микроавтобусах.

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Фото: glavcom.ua

Японские фермеры создают картины на полях с помощью выращивания определенных сортов риса разного цвета. Такой вид искусства называется тамбо.