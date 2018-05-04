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пятница, 04 мая 2018 12:11

В Кении общественный транспорт украшают с помощью граффити: яркая фотоподборка
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Как общественный транспорт в Кении используют небольшие автобусы и тук-туки. Чтобы привлечь клиентов, владельцы украшают их яркими граффити внутри и снаружи.

Большинство транспорта оснащена телевизорами, высокоскоростным интернетом и розетками, пишет "Главком".

Украшения граффити называют Matatu, что означает "три". Термин придумали в 1970-х годах для описания нового вида транспорта. В нем котором люди платили три пенни, чтобы добраться из одной точки в другую на микроавтобусах.

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В Кении украшают общественный транспорт с помощью граффити.
Фото: glavcom.ua
В Кении украшают общественный транспорт с помощью граффити.
В Кении украшают общественный транспорт с помощью граффити.
В Кении украшают общественный транспорт с помощью граффити.
В Кении украшают общественный транспорт с помощью граффити.

Японские фермеры создают картины на полях с помощью выращивания определенных сортов риса разного цвета. Такой вид искусства называется тамбо.

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