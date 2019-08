В Канаде при температуре +20 выпало полметра снега

На севере канадской провинции Британская Колумбия неожиданно произошел сильный снегопад.

В частности, в городе Пинк Маунтийн, расположенном на высоте около 1000 метров над уровнем моря, выпало около 30 см снега, сообщает CBC News.

И это несмотря на то, что температура воздуха в регионе достигает 20 градусов тепла. Чтобы расчистить дороги местные коммунальные службы уже привлекли спецтехнику.

По словам метеорологов, для этого региона снег в августе не является очень редким явлением, однако такого обильного снегопада здесь не случалось уже давно.

Heavy snow has hit northern #BC with snowfall warnings in effect for an additional 25-35cm https://t.co/xNaOJk1Sgr #bcstorm #BC #yvr #Kelowna #FortNelson #ytstorm @GlobalBC @GlobalOkanagan pic.twitter.com/eg3oGd64hx