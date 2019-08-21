В Канаде при температуре +20 выпало полметра снега

По словам метеорологов, для региона Британская Колумбия снег в августе не является очень редким явлением. Фото: https://glavcom.ua

На севере канадской провинции Британская Колумбия неожиданно произошел сильный снегопад.

В частности, в городе Пинк Маунтийн, расположенном на высоте около 1000 метров над уровнем моря, выпало около 30 см снега, сообщает CBC News.

И это несмотря на то, что температура воздуха в регионе достигает 20 градусов тепла. Чтобы расчистить дороги местные коммунальные службы уже привлекли спецтехнику.

По словам метеорологов, для этого региона снег в августе не является очень редким явлением, однако такого обильного снегопада здесь не случалось уже давно.

В министерстве окружающей среды Канады сообщают, что среднее количество августовских снежных осадков в этом регионе в период между 1981 и 2010 годами составляла всего 6 миллиметров.

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В 2016 году в Канаде прошел сильнейший снегопад за 69 лет.