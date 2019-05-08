В Калифорнии массово умирают киты

Автор: washingtonpost.com В Калифорнии почти за два месяца девять морских млекопитающих были найдены мертвыми в районе залива Сан-Франциско

В Калифорнии почти за два месяца девять морских млекопитающих были найдены мертвыми в районе залива Сан-Франциско. Эксперты связывают эти смертельные случаи с ударами лодок или недоеданием. Об этом сообщает Washington Post.

"Это очень необычно. Средний возраст - это когда у нас от одного до трех мертвых серых китов за сезон. Это уже втрое больше, причем всего за два месяца ", - отметил Падрайг Дюиньян, главный исследователь-патологоанатом Центра морских млекопитающих.

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Четыре из девяти смертей китов, которые были подсчитаны и изучены Центром морских млекопитающих, были вызваны недоеданием, тогда как три другие были вызваны ударами китов о кораблях.

В результате столкновения с кораблем погиб четвертый кит, а причина смерти девяти животные, обнаруженной 30 апреля, так и не была установлена.

Ученые научили касатку здороваться, считать до трех и выдавать неприличные звуки.