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вторник, 02 марта 2021 22:29

В горах Кавказа построили экологический лагерь
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Фото: Archdaily

В горах Казахстана построили необычный экологический лагерь, который может стать одним из любимых мест туристов.

Tenir Eco Hotels - это модульный глемпинг, расположенный на высоте 3200 метров над уровнем моря, что делает его одним из самых высоких отелей в мире.

Проект был разработан и реализован компанией Levelstudio менее чем за 5 месяцев с применением модульных технологий сборного строительства.

Каждый дом имеет площадь в 30 квадратных метров. Модули изготовлены из стального каркаса и алюминиевых сэндвич-панелей с устойчивой изоляцией из каменной ваты, что делает их одновременно жесткими и хорошо утепленными.

Для доставки модулей на такую ​​отдаленную участок изготавливали специальные большие санки. Проект был сдан в эксплуатацию перед началом горнолыжного сезона 2020.

Внешняя геометрия придает уникальный вид архитектуре глэмпинга, а также помогает управлять ветровой и снеговой нагрузкой, действующей на здания. Фасады отделаны черепицей из натурального дерева и окрашенными алюминиевыми листовыми панелями. Посетители горнолыжного курорта Шымбулак теперь могут наслаждаться ночами в тихом уникальном месте с панорамным видом на горы Казахстана через окна от пола до потолка. Интерьер оборудован сауной в каждой комнате и всеми удобствами, необходимыми для комфортного проживания гостей.

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Отель расположен в национальном парке и был спроектирован с учетом экологических требований. Таким образом, модули были установлены на стальных столбах вместо тяжелых бетонных фундаментов, которые также были спроектированы так, чтобы снег не попадал под дома. Большая часть строительных работ была произведена на заводе с использованием методов бережливого строительства, которые сводили к минимуму время строительства и отходы на месте. Кроме того, модули можно демонтировать и перенести на новое место без каких-либо работ по сносу.

Корпорация Toyota Motor 23 февраля провела церемонию закладки фундамента умного города Woven City у подножия горы Фудзи в Японии.

Город планируют сделать полигоном для испытания новых технологий. В частности робототехники и искусственного интеллекта.

archdaily.com
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