В чем секрет популярности сборных моделей

Сегодня широкую популярность завоевали наборы для постройки масштабных моделей из пластика и дерева

Что может быть лучше, чем построить что-то интересное своими руками? Выделить время, запачкать руки, но в результате получить желаемый результат, видом которого можно наслаждаться самому или с гордостью показывать друзьям. Для этого идеально подходит хобби – масштабный моделизм. Его суть заключается в создании уменьшенных во много раз моделей разнообразной техники.

В европейских музеях и по сей день хранятся сборные модели парусников, построенные в 15-16 веках. Что правда, тогда на постройку одной модели уходило гораздо больше времени и сил, ведь каждую деталь необходимо было изготовлять вручную.

Сегодня широкую популярность завоевали наборы для постройки масштабных моделей из пластика и дерева. В них уже подготовлены все детали, которые необходимо лишь склеить по инструкции.

С каталогом широко известных и редких сборных моделей вы можете познакомиться на сайте популярного украинского хобби магазина "Моделист".

Ниже давайте рассмотрим те положительные свойства, которые позволяют масштабному моделизму оставаться популярным по всему миру.

Полезность

В отличие от многих других видов увлечений и хобби, масштабный моделизм является очень полезным занятием. Собирая модель, мы учимся работать с инструкциями, что в свою очередь развивает конструкторское мышление, а работа с мелкими деталями положительно влияет на мелкую моторику. Занятие моделизмом в целом улучшает усидчивость и аккуратность.

Ассортимент

Сегодняшний выбор наборов для моделизма просто огромен. Каждый может выбрать что-то себе по душе. Будь то гражданский авиалайнер или новейший истребитель, первый автомобиль в истории или современный суперкар, мощный танк или изящный парусник.

Цена

Еще одной причиной высокой популярности этого хобби является диапазон цен на наборы для сборки. Обладая даже суммой в 100 гривен, вы можете приобрести несложную в сборке модель. Самые сложные и детализированные сборные модели могут стоить и несколько тысяч долларов.

Универсальность

Как ни странно, но данное увлечение подходит как для семилетних детишек, так и для взрослых. Кстати, в последнее время многие производители масштабных моделей начали выпускать наборы для детей, которые собираются без использования клея.

На первый взгляд может показаться, что моделизм — это сугубо мужское занятие, но исходя из данных с выставок для моделистов, мы можем увидеть среди участников немалое количество представителей прекрасной половины человечества.