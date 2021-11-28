В Британии фермеры обнаружили мозаику со сценой из "Илиады" Гомера

Это первая мозаика с таким сюжетом, найденная на территории Великобритании. Фото: BBC

В графстве Ратленд, Великобритания, фермер Джим Ирвин в 2020 году случайно нашел фрагменты мозаики на поле своего отца. "Необычную керамику" англичанин заметил во время прогулки. Об этом сообщает ВВС.

Мужчина сразу связался с археологической группой в Совете графства Лестершир. Поэтому территорию фермы взялись исследовать ученые из Университета Лестера.

Эксперты Центра "Историческая Англия", который профинансировал срочные раскопки, описали мозаику как "одну из самых значительных находок в Британии". Исследователи, которые изучали находку полтора года, сообщили, что она была создана около 1,5 тысяч лет назад. На произведении изображена сцена из "Илиады" Гомера — битва Ахилла и Гектора у стен Трои. Это первая мозаика с таким сюжетом, найденная на территории Британии.

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"Это, безусловно, самая интересная мозаика, найденная в Британии за последнее столетие. Она позволяет по-новому посмотреть на людей того времени, на их отношение к классической литературе", — прокомментировал находку представитель Лестерского университета Джон Томас.

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