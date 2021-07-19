Увиденное вызывает мурашки: поразительная история дружбы человеком и собаки

Фото: Brecon Radnor

Карлос Фреско вместе с десятилетним лабрадуделем Монти пережил немало счастливых мгновений жизни. Но четвероногого постигла неизлечимая болезнь - лейкемия. Длительное лечение, которое тянулось более 18 месяцев, и курс химиотерапий не дали желаемого результата. Собака медленно умирала.

Об этом пишет Вoredpanda.

"Я знал, что Монти умирает, когда его рак очередной раз вернулся. Ему поставили диагноз 18 месяцев назад и он очень хорошо реагировал на химиотерапию. Но, к сожалению, его лейкемия вернулась восемь недель назад, и он очень быстро пришел в упадок", - сказал Карлос.

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Знал, что в Монти не осталось много времени, поэтому и решил, что лучшим способом попрощаться с другом будет последнее совместное путешествие. Мужчина носил четвероногого на спине и возил в коляске, но поднял на горную вершину и показал мир. В скоре после этого Монти умер.

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