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суббота, 24 июля 2021 09:39

Увиденное вызывает мурашки: поразительная история дружбы человеком и собаки
9

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Карлос и его пес Монти были верными друзьями около десяти лет.
Фото: Brecon Radnor
Но четвероногого постиг рак.
Пес стал медленно умирать.
Напоследок мужчина решил устроить совместное путешествие вместе с другом.
Поднял Монти на горную вершину.

Карлос Фреско вместе с десятилетним лабрадуделем Монти пережил немало счастливых мгновений жизни. Но четвероногого постигла неизлечимая болезнь - лейкемия. Длительное лечение, которое тянулось более 18 месяцев, и курс химиотерапий не дали желаемого результата. Собака медленно умирала.

Об этом пишет Вoredpanda.

"Я знал, что Монти умирает, когда его рак очередной раз вернулся. Ему поставили диагноз 18 месяцев назад и он очень хорошо реагировал на химиотерапию. Но, к сожалению, его лейкемия вернулась восемь недель назад, и он очень быстро пришел в упадок", - сказал Карлос.

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Знал, что в Монти не осталось много времени, поэтому и решил, что лучшим способом попрощаться с другом будет последнее совместное путешествие. Мужчина носил четвероногого на спине и возил в коляске, но поднял на горную вершину и показал мир. В скоре после этого Монти умер.

Котенок по кличке Матильда родился в приюте больным. Полноценно жить мешала инфекция верхних дыхательных путей, из-за которой с каждым днем ​​животному становилось все хуже. Шансов на жизнь было мизер, если бы не усилия Эшли Келли. Женщина решила, что котенок будет жить и не важно сколько для этого ей придется приложить усилий.

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