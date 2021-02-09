Уникальные кадры: зафиксировали интимные моменты родов

Фото: birthphotographers,Anne Lucy

Международная ассоциация профессиональных фотографов в 2021 году выбрала лучших, среди специалистов, которые снимают роды. В этом году первое место досталось женщине из Канады - Эшли Марстон.

Об этом пишет Вoredpanda.

Ежегодный конкурс отмечает мастерство фотографов, работающих с новорожденными и их семьями во время наиболее волнующего момента в жизни - родов. Лучших фотографов отметили члены жюри, а также интернет пользователи.

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Новорожденные - особенные, по крайней мере, так считает фотограф Рената ван Лит, которая увековечила самый счастливый момент в жизни сотен семей.