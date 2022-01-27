Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 3204
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 594
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 333
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 846
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2691
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1053
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 972
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1116
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 2304
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
9
5
6
5
8
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
Украинские полярники записали уникальное &quot;пение&quot; тюленей
Украинские полярники записали уникальное "пение" тюленей
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
В масках и набедренных повязках: десятки японцев молились в ледяной воде
В масках и набедренных повязках: десятки японцев молились в ледяной воде
Видео
Все видео
Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей
Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Люди 20 дней готовились к спецоперации по спасению дельфина: момент попал на видео
Люди 20 дней готовились к спецоперации по спасению дельфина: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 3654
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1494
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1548
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6408
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 126
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
пятница, 28 января 2022 04:37

Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей

  Комментировать
Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей
Понадобилось 12,5 тыс. стразов и более 3 ч. работы. Фото: tsn.ua

В Киевской области мастер по маникюру из Броваров нарастила почти 995 см искусственных ногтей.

Девушка установила новый национальный рекорд, говорится в сюжете "ТСН".

"Я увидела, что есть мастера, которые наращивали ноготь в 1,5 м, и начала интересоваться, а какая была самая большая длина. Оказалось, что больше никто официальный рекорд не устанавливал", – отметила мастер.

Девушка работает в индустрии 18 лет, и в какой-то момент она решила: хватит наращивать традиционную длину. Ей понадобилось 12,5 тыс. стразов, 0,5 кг геля и чуть более 3 ч. работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые длинные в мире ногти срезали - они мешали владельцу ходить

До этого рекорд в такой номинации принадлежал мужчине с ногтями в 121 см.

В апреле прошлого года женщина с самыми длинными ногтями в мире, обладательница титула Книги рекордов Гиннеса Аянна Уильямс, рассталась со своим маникюром. Чтобы обрезать ногти, понадобился специальный электрический инструмент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Назвали самые модные цвета для летнего маникюра
Назвали самые модные цвета для летнего маникюра Просмотров: 19764
Рекордсмены показали длинные усы Украины
Рекордсмены показали длинные усы Украины Просмотров: 1926
Экстремальный рекорд Украины: мужчина проплыл подо льдом 61 м
Экстремальный рекорд Украины: мужчина проплыл подо льдом 61 м Просмотров: 612
Сейчас вы читаете новость «Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 13726
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 11844
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 2 Просмотров: 10647
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 10000
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 9819
Интересно
Монах прожил в пустыне 91 год
Монах прожил в пустыне 91 год Просмотров: 18
Сегодня день ангела у владельцев чудесных имен
Сегодня день ангела у владельцев чудесных имен Просмотров: 81
Google посвятил дудл украинскому художнику
Google посвятил дудл украинскому художнику Просмотров: 297
Какой сон на 27 января предвещает большие неприятности и почему сегодня нужно пить молоко
Какой сон на 27 января предвещает большие неприятности и почему сегодня нужно пить молоко Просмотров: 2448
Святая Нина искала хитон Иисуса Христа в Грузии
Святая Нина искала хитон Иисуса Христа в Грузии Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
4
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Голосов: 888
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть