Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей

Понадобилось 12,5 тыс. стразов и более 3 ч. работы. Фото: tsn.ua

В Киевской области мастер по маникюру из Броваров нарастила почти 995 см искусственных ногтей.

Девушка установила новый национальный рекорд, говорится в сюжете "ТСН".

"Я увидела, что есть мастера, которые наращивали ноготь в 1,5 м, и начала интересоваться, а какая была самая большая длина. Оказалось, что больше никто официальный рекорд не устанавливал", – отметила мастер.

Девушка работает в индустрии 18 лет, и в какой-то момент она решила: хватит наращивать традиционную длину. Ей понадобилось 12,5 тыс. стразов, 0,5 кг геля и чуть более 3 ч. работы.

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До этого рекорд в такой номинации принадлежал мужчине с ногтями в 121 см.

В апреле прошлого года женщина с самыми длинными ногтями в мире, обладательница титула Книги рекордов Гиннеса Аянна Уильямс, рассталась со своим маникюром. Чтобы обрезать ногти, понадобился специальный электрический инструмент.