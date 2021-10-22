Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из "Один дома"

Компания Lego создала конструктор, который является точной копией дома Маккалистеров из фильма "Один дома" 1990 года.

Набор из 3 955 деталей стоит $249,99. Приобрести его можно будет с 1 ноября, говорится на сайте компании.

"Как и любой ребенок 90-х, я вырос на просмотре "Один дома". Лента занимает особое место в моем сердце. Я даже не могу представить отпуск без него. Этот фильм очень ностальгический, и каждый раз вызывает у меня теплые детские воспоминания", - сказал дизайнер-разработчик конструктора украинец Алекс Сторожук.

Фото: lego.com

Версия дома Lego - это подробное воспроизведение двухэтажного дома с кухней, подвалом и чердаком. В комплекте идут минифигурки главных героев - Кевина, Гарри, Марва, Кейт и старого Марли.

Каждая комната укомплектована крошечными деталями из фильма, такими как лосьон после бритья, домашний тарантул и фургон грабителей.

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В прошлом году пара в США изготовила 1,4 тыс. деревянных игрушек, чтобы бесплатно раздать детям на Рождество. Семь лет назад чета Салливанов пошла на курсы по обработке дерева, где одним из направлений было изготовление детских игрушек. С тех пор 72-летний Майк и 71-летняя Джуди проводят в мастерской по 8 часов. шесть дней в неделю.