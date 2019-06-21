Украинцы пришли на работу с собаками

Ежегодно люди со всего мира присоединяются к акции "Возьми собаку на работу". В этом году она проходит 21 мая.

В Украине публиковали фото с хэштегами #візьмисобакунароботу и #мійсобаканароботі.

К акции присоединились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека. То же самое сделали и другие офисы по всей стране.

Gazeta.ua предлагает увидеть фото и видео украинцев, которые привели своих любимцев в офисы.

Фото: @natoinukraine

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21 июня Украина присоединится к акции "Возьми собаку на работу". Уже 17 лет она проходит по всему миру. Такое мероприятие развивает дружественную к животным инфраструктуру в украинских городах и пропагандирует комфортные условия для их пребывания в офисах. Его цель - менять статус четвероногих в обществе.