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пятница, 21 июня 2019 18:49

Украинцы пришли на работу с собаками
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Ежегодно люди со всего мира присоединяются к акции "Возьми собаку на работу". В этом году она проходит 21 мая.

В Украине публиковали фото с хэштегами #візьмисобакунароботу и #мійсобаканароботі.

К акции присоединились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека. То же самое сделали и другие офисы по всей стране.

Gazeta.ua предлагает увидеть фото и видео украинцев, которые привели своих любимцев в офисы.

К акции присоединились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека. То же самое сделали и другие офисы по всей стране.инились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека.
Фото: @natoinukraine
К акции присоединились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека. То же самое сделали и другие офисы по всей стране.инились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека.
К акции присоединились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека. То же самое сделали и другие офисы по всей стране.инились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека.
К акции присоединились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека. То же самое сделали и другие офисы по всей стране.инились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека.
К акции присоединились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека. То же самое сделали и другие офисы по всей стране.инились представительство Нато в Украине, музыкальная группа, телеканал и даже библиотека.

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21 июня Украина присоединится к акции "Возьми собаку на работу". Уже 17 лет она проходит по всему миру. Такое мероприятие развивает дружественную к животным инфраструктуру в украинских городах и пропагандирует комфортные условия для их пребывания в офисах. Его цель - менять статус четвероногих в обществе.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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Дата
21
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