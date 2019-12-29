Украина побила очередной рекорд

2019-й стал самым теплым за почти 140 лет и побил более 30 рекордов. Фото: 112

2019 год войдет в историю Украины как самый теплый за последние 139 лет.

Температурные рекорды в течение года был побиты более 30 раз, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского.

"Превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 °С. Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев", - говорят эксперты. - "Особенно теплым, даже самым теплым, за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6 °С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15 °С, но этого году 19 декабря она достигла 15,2 °С".

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С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве с 1881 года выросла примерно на 3 градуса, что значительно больше, чем на земном шаре.

Также эксперты отмечают, что 2019 осадков выпало лишь три четверти нормы, что сказалось на реках и уровне воды в озерах.

Температура воздуха в Киеве в ночь на 24 декабря побила рекорд за 139 лет метеорологических наблюдений. Так, столбик термометра не опускался ниже 5,7 ° С, что на 0,9 ° С больше предыдущего рекорда в 2015 году.