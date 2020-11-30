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вторник, 01 декабря 2020 02:28

Удивительное существо: показали собаку, которая похожа на жирафа
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Собака Клео удивляет интернет-пользователей роскошными ногами.
Фото: cleolonglegs
Собака Клео удивляет интернет-пользователей роскошными ногами.
Собака Клео удивляет интернет-пользователей роскошными ногами.
Собака Клео удивляет интернет-пользователей роскошными ногами.
Собака Клео удивляет интернет-пользователей роскошными ногами.

Каждая собака чем-то уникальна. Одна маленькая и милая, другая большая и пушистая, или короткошерстная, на самом деле этот список можно продолжать еще долго. Но видели ли вы собаку, похожую на жирафа? Теперь можете смело отвечать, что да.

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Единственное чего не хватает Клео - пятен, характерных для северного животного. Благодаря экзотической внешности в instagram собака имеет больше 20тыс. подписчиков. Интернет-пользователи в восторге от нее, даже шутя прозвали длинноногая Клео.

В харьковском приюте для животных пес Тофик спас более 30 собачьих жизней. 4 года назад его привезли с тяжелыми ожогами, а теперь он сам отдает хвостатым пациентам часть собственной крови.

Вoredpanda
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