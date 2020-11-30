Удивительное существо: показали собаку, которая похожа на жирафа

Фото: cleolonglegs

Каждая собака чем-то уникальна. Одна маленькая и милая, другая большая и пушистая, или короткошерстная, на самом деле этот список можно продолжать еще долго. Но видели ли вы собаку, похожую на жирафа? Теперь можете смело отвечать, что да.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Злой кот Альберт стал звездой сети благодаря недовольной мордашке

Единственное чего не хватает Клео - пятен, характерных для северного животного. Благодаря экзотической внешности в instagram собака имеет больше 20тыс. подписчиков. Интернет-пользователи в восторге от нее, даже шутя прозвали длинноногая Клео.

В харьковском приюте для животных пес Тофик спас более 30 собачьих жизней. 4 года назад его привезли с тяжелыми ожогами, а теперь он сам отдает хвостатым пациентам часть собственной крови.