Удивите гостей: где взять качественные крепкие напитки, не потратив много денег

Чаще всего люди пьют некачественный алкоголь, потому что он дешевый

Отношение к алкоголю во всем мире разное. Одни убеждены, что спиртные напитки убивают наш организм. Другие - что в меру крепкие напитки помогают расслабиться. Однако, несмотря на все, ни одно застолье не обходится без бутылки хорошего алкоголя.

Но не стоит забывать, что сейчас на рынке все больше появляются некачественные, фальсифицированные спиртные напитки. Смертность от них выше, чем от СПИДа, насилия и дорожных аварий вместе взятых. От последствий употребления алкоголя в мире ежегодно погибает около 3 млн человек. По последним данным Госкомстата Украины только от отравления крепкими напитками за первые два месяца 2020 погибли 448 человек.

Чаще всего люди пьют некачественный алкоголь, потому что он дешевый. Но при этом забывают, что низкая стоимость - низкое качество. Так, например, изготавливают не соблюдая стандарты, рецептуры, в частности добавляют технический спирт. Чтобы алкоголь был качественным, необходима тщательная его очистка от вредных примесей. А для этого нужен хороший дистиллятор.

"Когда варят алкоголь, очень важно — выбрать правильный метод приготовления, в частности отсечки хорошего спирта от плохого. Каждый имеет свою температуру, зная это, будущий напиток можно профильтровать. В этом как раз поможет дистиллятор. Хороший дистиллятор также влияет на качество напитка. Здесь прежде всего важна высота колонны дистиллятора. Должно быть не менее 50 сантиметров, в таком случае спирт будет лучше очищаться, и материал, из которого сделаны насадки, - лучшими будут медные ", - говорит Артем, владелец магазина "Смакуй", что специализируется на реализации дистилляторов и комплектующих к ним.

Хороший дистиллятор не будет стоить меньше 5 тыс. грн.

- За 2000 гривен можно купить только "дедовский" дистиллятор. Он даст ароматный напиток, но не очищенный, соответственно менее качественный. Нормальная цена для хорошего дистиллятора стартует от 5000 гривен. Стоимость зависит и от вида. Колонные дороже, с сухопарником дешевле. Еще более дорогие - это те, что для массового производства. У нас больше заказывают среднего класса за 4-5 тысяч. Дешевых не берут. С помощью хорошего дистиллятора, можно изготовить практически любые крепкие напитки, даже элитные, которые в магазинах стоят десятки тысяч гривен. А главное они будут качественными, потому что сами выбираете сырье и следите за процессом варки.

Если же хотите попробовать изготовить крепкий напиток в домашних условиях для семьи или хотите создать собственную небольшую пивоварню, то обязательно обращайтесь к услугам магазина "Смакуй". Они имеют различные виды дистилляторов и комплектующих хорошего качества и по доступным ценам. Покупателей радуют регулярными выгодными акциями и распродажами. Если вы новичок в этом деле, то вас охотно проконсультируют специалисты "Смакуй".