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пятница, 02 апреля 2021 16:19

Удача на $400 млн: ученые разгадали секрет побега самого успешного пирата всех времен
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Большой куш и быстрое обогащение — вот мечта настоящего пирата. Впрочем, иногда и опытного матроса. Каким был помощник капитана Генри Эвери.
Но эта история не о храбреце, который не желал никому подчиняться.
Парень по воле случая сменил профессию.
Сначала 31-летнего штурмана уволили - возможно, из-за серьезного ранения в войне.
Потом имя Генри Эвери, помощника капитана, всплыло при комплектовании каперского судна "Карл II".

На курортном побережье Атлантического океана США археологи нашли золотые арабские монеты. Они могут оказаться ключом к истории о побеге с наживой в $400 млн самого успешного морского разбойника всех времен Генри Эвери - Долговязого Бена.

"Впервые за 300 лет историки напали на след неуловимого Короля пиратов", - сообщает Jerusalem post со ссылкой на историка Джима Бейли.

7 сентября 1695-го Эвери захватил в Красном море наибольшую добычу в истории пиратства и бесследно исчез с награбленным.

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С командой бандитов на 46-пушечном военном корабле Fancy Долговязый Бен напал на торговое судно "Ганг-и-Савай", принадлежавшего индийском императору Великих Моголов Аурангзебу.

Империя Великих Моголов оценила ущерб примерно в 600 тыс. фунтов стерлингов, приблизительно $400 млн, и разорвала все торговые связи с Англией.

Эвери удалось скрыться с астрономической добычей. Разделив ее со своей командой на Багамах, пират бесследно исчез со страниц истории.

По словам исследователя Бейли, обнаруженные арабские монеты датируются XVII в. Американские колонисты того времени редко отправлялись на Ближний Восток, чтобы заработать на жизнь торговлей. Поэтому маловероятно, что монеты принадлежали местным жителям.

Изучив исторические записи, Бейли предполагает, что Эвери скрылся, что называется, у всех на глазах. Он прибыл в торговый центр Ньюпорт, штат Род-Айленд, как работорговец. Продав невольников, здесь Долговязый Бен, похоже, и обосновался. Историк нашел документ на землю, который выдал пирату шериф в Род-Айленде.

Члены научного сообщества США считают находку многообещающей для дальнейших расследований.

Ранее на побережье Атлантического океана США обнаружили затонувший корабль со скелетами пиратов. Ученые проводят геномный анализ костей и сравнивают полученные результаты с образцами ДНК потомков морских разбойников.

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