Ученые спрогнозировали катастрофу атмосферы Земли

Моделирование показало, что через миллиард лет атмосфера нашей планеты переживет резкие изменения и потеряет весь свой кислород, отбросив жизни в древнейших анаэробных форм.

Как передает Укринформ, об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Казуми Озаки и Кристофер Рейнхард смоделировали эволюцию земной атмосферы с учетом геологических, биологических и климатических факторов. Дело в том, что со временем Солнце постепенно становится более горячим и ярким.

Расчеты Озаки и Рейнхарда показывают, что содержание углекислого газа в атмосфере Земли будет снижаться (его молекулы распадаются под действием более мощного солнечного излучения). Примерно через миллиард лет количества СО2 будет уже недостаточно для поддержания фотосинтеза (и поступление кислорода в атмосферу). Моделирование показывает, что падение содержания кислорода может оказаться чрезвычайно резким, до уровня в миллионы раз меньше нынешнего.

Параллельно будет увеличиваться присутствие метана. По геологическим меркам, все произойдет почти мгновенно, примерно в десяток тысяч лет, и атмосфера вернется к состоянию, какой была еще в архее, когда на Земле развивались древнейшие организмы.

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Атмосфера современной Земли более чем на 20 процентов состоит из чистого молекулярного кислорода и содержит мало углекислого газа. Такой состав стал результатом деятельности биосферы и "кислородной катастрофы", произошедшей около 2,4 миллиарда лет назад, - и он же обеспечивает существование больших и сложных организмов, включая людей. Атмосфера молодой планеты была совсем не похожа на нынешнюю, а через некоторое время она может снова вернуться к прежнему, "бескислородному" вида, цитирует статью Naked Science.

Европейские ученые и IT-специалисты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха хотят создать цифровой двойник Земли. Это необходимо для того, чтобы смоделировать климатические системы планеты в будущем. Проект предназначен для лучшей подготовки к экстремальным явлениям, связанных с изменением климата