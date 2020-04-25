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суббота, 25 апреля 2020 15:09

Ученые сняли уникальное видео с китами

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Ученые сняли уникальное видео с китами
Показали, как киты кормят детенышей. Фото: YouTube

Исследователям удалось заснять горбатых китов во время кормления своих детенышей.

Ученые из Стэнфордского, Калифорнийского и Гавайского университетов сделали это, когда киты возвращаются в теплые воды Мауи для перезимовки, сообщает УНИАН.

Ежегодно почти 100 тыс. китов возвращаются в теплые воды острова Мауи для перезимовки. Там они рожают и ухаживают за детенышами, пока те не подрастут для будущей миграции.

Ученые установили акустические рекордеры, акселерометры, датчики давления. Камеры прикрепили к 7 детенышам с помощью присосок.

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"Это довольно уникальные и редкие кадры, которые мы получили. Это позволяет нам количественно оценить кормления", - пояснили авторы проекта.

Океанологи провели эксперимент, который помог узнать больше о жизни китов. Эксперты прикрепили звукозаписывающие устройства до 8 детей и 2 самок горбатых китов.

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