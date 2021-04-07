 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 180
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 756
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2205
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 693
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 819
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2178
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1926
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 549
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 693
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 927
Фото
Все фото
3
9
3
3
3
Ученые разгадали загадку тысячелетнего дерева
Ученые разгадали загадку тысячелетнего дерева
Высотой с небоскребы: фотографы сняли самые высокие деревья в мире
Высотой с небоскребы: фотографы сняли самые высокие деревья в мире
Ученые нашли останки крошечного динозавра размером с колибри
Ученые нашли останки крошечного динозавра размером с колибри
Шею тюленя два года сжимало пластиковое кольцо
Шею тюленя два года сжимало пластиковое кольцо
Владельцы кошек живут примерно на 10 лет дольше чем другие
Владельцы кошек живут примерно на 10 лет дольше чем другие
Видео
Все видео
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
Зафиксировали самого редкого в мире леопарда
Зафиксировали самого редкого в мире леопарда
В столичном дворе заметили огромную свинью на поводке
В столичном дворе заметили огромную свинью на поводке
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 720
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2205
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 630
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 414
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 315
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 14:45

Ученые разгадали загадку тысячелетнего дерева
3

  Комментировать

Дерево гинкго производит химические вещества, которые защищают его от болезни и засухи
Дерево гинкго производит химические вещества, которые защищают его от болезни и засухи
Дерево гинкго производит химические вещества, которые защищают его от болезни и засухи

Ученые разгадали тайну того, как дерево гинкго может жить более 1000 рокив. Исследователи обнаружили, что дерево производит химические вещества, которые защищают его от болезни и засухи. И, в отличие от многих других растений, его гены не запрограммированы на неумолимое старение после того, как молодость закончится.

Гинкго можно встретить в парках и садах по всему миру, и в то же время - оно на грани исчезновения в дикой природе.

"Секрет заключается в поддержке действительно здоровой системы защиты и существовании вида, который не имеет заранее определенной программы старения", - говорит Ричард Диксон с Университета Северного Техаса.

"Мы не наблюдаем, что в процессе старения в гинкго ослабляется способность защищаться от стрессов", - рассказал ученый.

Исследователи из США и Китая изучали деревья гинкго от 15 до 667 лет. Они анализировали клетки, кору, листья и семена этого вида.

Ученые обнаружили, что молодые и старые деревья производят защитные химические вещества для борьбы со стрессами, которые возникают из-за болезни или засухи.

К этим веществам относятся антиоксиданты, антимикробные препараты и растительные гормоны, защищающие от засухи и других экологических раздражителей. Генетические исследования показали, что гены, связанные со старением, автоматически не "включались" в определенный момент времени, как в других травянистых и однолетних растений.

Таким образом, хотя столетнее дерево может выглядеть полуразрушенным от переохлаждения или удара молнии, все процессы, необходимые для здорового роста, все еще работают.

Ричард Диксон подозревает, что похожая ситуация будет и у других деревьев-долгожителей, например гигантской секвойи (секвойядендрон), древесина которой "заполнена противомикробными химическими веществами".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как собирать березовый сок - инструкция

Комментируя исследование, Марк Гуш, руководитель кафедры садоводства и окружающей среды в RHS (Королевском садоводческом обществе), сказал, что самому старому дереву в мире - остистой сосне (Pinus longaeva) - свыше 4800 лет.

"Кроме постоянного наличия пищи, света и воды, способность дожить до такого почтенного возраста связывают с медленным темпом роста, адаптацией клеток и относительной защитой от вторичных воздействий, таких как вредители и болезни, экстремальные климатические условия и катастрофические физические повреждения", - сказал он.

По своим морфологическим признакам дерево гингко - одно из наиболее архаичных деревьев нашей планеты, сохранившееся до наших дней. Возникло от первобытных голосеменных деревьев примерно 300 млн лет назад.

bbc.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые разгадали загадку тысячелетнего дерева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
апреля

Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию

Космические аппараты и оборонные разработки - в Украине создали особое конструкторское бюро

В России разбился президентский самолет

Разломился пополам: самый большой лайнер мира вышел в последнее плавание

Распалась одна из самых великих групп в истории

За стихотворение о кролика осудили на 10 лет

Украина стала членом ВТО

Первые спички содержали токсическое вещество

Крупнейшее извержение вулкана в истории привело к глобальному похолоданию

Родился основатель лженауки

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 15994
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 10692
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 6525
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 6166
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
5
 Просмотров: 5958
Интересно
Четырех мертвых китов выбросило на берег
Четырех мертвых китов выбросило на берег Просмотров: 99
Высотой с небоскребы: фотографы сняли самые высокие деревья в мире
Высотой с небоскребы: фотографы сняли самые высокие деревья в мире
9
 Просмотров: 1116
Фанатка восстановила могилу первого профессионального футболиста
Фанатка восстановила могилу первого профессионального футболиста Просмотров: 279
Ученые нашли останки крошечного динозавра размером с колибри
Ученые нашли останки крошечного динозавра размером с колибри
3
 Просмотров: 243
Народные приметы 10 апреля. В них верили наши предки
Народные приметы 10 апреля. В них верили наши предки
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
12
Стерненко выпустили из СИЗО
10
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
4
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
2
Чужі
Голосов: 514
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть