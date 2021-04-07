Ученые разгадали загадку тысячелетнего дерева

Ученые разгадали тайну того, как дерево гинкго может жить более 1000 рокив. Исследователи обнаружили, что дерево производит химические вещества, которые защищают его от болезни и засухи. И, в отличие от многих других растений, его гены не запрограммированы на неумолимое старение после того, как молодость закончится.

Гинкго можно встретить в парках и садах по всему миру, и в то же время - оно на грани исчезновения в дикой природе.

"Секрет заключается в поддержке действительно здоровой системы защиты и существовании вида, который не имеет заранее определенной программы старения", - говорит Ричард Диксон с Университета Северного Техаса.

"Мы не наблюдаем, что в процессе старения в гинкго ослабляется способность защищаться от стрессов", - рассказал ученый.

Исследователи из США и Китая изучали деревья гинкго от 15 до 667 лет. Они анализировали клетки, кору, листья и семена этого вида.

Ученые обнаружили, что молодые и старые деревья производят защитные химические вещества для борьбы со стрессами, которые возникают из-за болезни или засухи.

К этим веществам относятся антиоксиданты, антимикробные препараты и растительные гормоны, защищающие от засухи и других экологических раздражителей. Генетические исследования показали, что гены, связанные со старением, автоматически не "включались" в определенный момент времени, как в других травянистых и однолетних растений.

Таким образом, хотя столетнее дерево может выглядеть полуразрушенным от переохлаждения или удара молнии, все процессы, необходимые для здорового роста, все еще работают.

Ричард Диксон подозревает, что похожая ситуация будет и у других деревьев-долгожителей, например гигантской секвойи (секвойядендрон), древесина которой "заполнена противомикробными химическими веществами".

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Комментируя исследование, Марк Гуш, руководитель кафедры садоводства и окружающей среды в RHS (Королевском садоводческом обществе), сказал, что самому старому дереву в мире - остистой сосне (Pinus longaeva) - свыше 4800 лет.

"Кроме постоянного наличия пищи, света и воды, способность дожить до такого почтенного возраста связывают с медленным темпом роста, адаптацией клеток и относительной защитой от вторичных воздействий, таких как вредители и болезни, экстремальные климатические условия и катастрофические физические повреждения", - сказал он.

По своим морфологическим признакам дерево гингко - одно из наиболее архаичных деревьев нашей планеты, сохранившееся до наших дней. Возникло от первобытных голосеменных деревьев примерно 300 млн лет назад.