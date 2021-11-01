Ученые придумали новый способ очистки орбиты Земли от космического мусора

Вокруг нашей планеты летает большое количество космического мусора, который может представлять опасность для спутников и ракет. Конечно, некоторые обломки и осколки сгорают в атмосфере, но это ситуацию не спасает. Поэтому ученые из Университета штата Юта, США, предложили использовать магниты для очистки орбиты Земли.

Об этом сообщает научный журнал Nature.



Так, вращательные магниты могут взять под контроль большое количество обломков, изменяя их орбитальные характеристики. Проведя эксперименты в лабораторных условиях, ученые выяснили, что обломки просто зажимаются в магнитном поле, а потому люди могут контролировать их перемещение.

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Во время одного из экспериментов эксперты переместили шар из меди, находящийся в воде, на плоскость из пластика. С помощью магнитов шар не только перемещали, но и вращали его в различные стороны.

14 октября 2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер первым в мире преодолел скорость звука. Он прыгнул с высоты 39 км и достиг рекордной скорости 1357,6 км/ч.