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среда, 19 февраля 2020 10:20

Тысячу лет с нами: в Украине отмечают День Государственного герба

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Тысячу лет с нами: в Украине отмечают День Государственного герба
Современный украинский герб использовался еще тысячу лет назад. Во времена Киевской Руси трезубец был символом княжеского рода Рюриковичей. Печати с трезубцем были у послов князя Олега. Князь Владимир чеканил монеты с трезубцем и сделал его своим княжеским знаком. Фото: Хвыля

19 февраля в Украине отмечают День Государственного герба.

Желтый трезубец существовал еще во времена князя Владимира. Он прошел долгий путь, оставаясь символом независимости даже в советский период, пишет Оbozrevatel.

Современный украинский герб использовался еще тысячу лет назад. Во времена Киевской Руси трезубец был символом княжеского рода Рюриковичей. Печати с трезубцем были у послов князя Олега. Князь Владимир чеканил монеты с трезубцем и сделал его своим княжеским знаком.

Позже характерный трезубец на долгое время был забыт и вернулся в качестве государственного символа уже в 1900-х. 25 февраля 1918 года в Коростене Украинская Центральная Рада официально утвердила трезубец как герб УНР. В период существования УССР тризуб дискредитировали. Но он оставался символом национально-освободительного движения и борьбы за независимость.

Современный Герб независимой Украины утвердили 19 февраля 1992 решением Верховной Рады. Государственный символ приобрел современный вид: желтый трезубец на синем щите.

В большинстве стран мира существуют 2 вида гербов: малый, на котором изображен только главный символ государства, и большой, который является малым гербом с дополнительными элементами и украшениями. Трезубец на синем геральдическом щите - это Малый герб Украины. При этом, согласно статье 20 Конституции Украины, трезубец является центральным элементом Большого Государственного герба.

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Вопрос большого герба поднимается с момента обретения Украиной независимости. Были проведены 3 конкурса на герб Украины - в 1991-м, 1996-м и 2007 годах, но ни на одном из них не было победителя. Ближе всего к принятию Большого герба Украина была в 2009 году. Кабинет министров утвердил проект Большого Государственного герба. Из-за ряда ошибок и неточностей в предложенном изображении проект так и не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

В Коростене 12 февраля 1918-го Малый Совет УНР принял Владимиров Трезубец как Большой и Малый герб Украинского государства. Трезубец официально стал гербом Украинской Народной Республики 25 февраля. Он приобрел популярность после выхода первой валюты УНР в 1917 году. На банкноте 100 рублей художник Георгий Нарбут изобразил трезубец с крестом. Свои варианты трезубца предлагали художники Георгий Нарбут, Павел Ковжун, Роберт Лисовский, Николай Битинский, Нил Хасевич, Святослав Гординский, Андрей Гречило, Иван Турецкий, Алексей Кохан. Рисунки герба, выполненные Василием Кричевским, Михаил Грушевский принес на заседание Малой Рады. Тогда же приняли большую и малую печати УНР со знаком трезубца. Он изображался на государственных кредитных билетах.

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19
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