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четверг, 06 августа 2020 12:22

Трогательные фото, которые опровергают популярный миф о котах
18

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Эти милые пушистики знают, как поддержать в трудные времена
Фото: © decapitatedwalrus / reddit
Эти милые пушистики знают, как поддержать в трудные времена
Эти милые пушистики знают, как поддержать в трудные времена
Эти милые пушистики знают, как поддержать в трудные времена
Эти милые пушистики знают, как поддержать в трудные времена

Существует мнение, что кошки, в отличие от собак, равнодушны к людям. Ведь все, что им нужно — есть, спать и играть. Эти пушистики доказывают обратное.

На самом деле они отзывчивыt, послушные и сердобольные животные.

Будут рядом, когда вам грустно, во время болезни или депрессии. Более того, даже способны присмотреть за ребенком, пока готовите обед, или подружиться с соседской собакой, чтобы не огорчить человека.

Bright Side сделал подборку фото чутких четвероногих, хозяевам которых можно позавидовать.

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Не только люди, но и животные часто ищут приключений. Неосознанно попадают в неловкие ситуации, из-за которых потом приходится "краснеть". Но это жизнь и конфузов в ней не избежать.

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Дата
06
августа

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