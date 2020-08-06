Трогательные фото, которые опровергают популярный миф о котах

Фото: © decapitatedwalrus / reddit

Существует мнение, что кошки, в отличие от собак, равнодушны к людям. Ведь все, что им нужно — есть, спать и играть. Эти пушистики доказывают обратное.

На самом деле они отзывчивыt, послушные и сердобольные животные.

Будут рядом, когда вам грустно, во время болезни или депрессии. Более того, даже способны присмотреть за ребенком, пока готовите обед, или подружиться с соседской собакой, чтобы не огорчить человека.

Bright Side сделал подборку фото чутких четвероногих, хозяевам которых можно позавидовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14 фото животных, которые заслуживают "Оскара" за свои эмоции

Не только люди, но и животные часто ищут приключений. Неосознанно попадают в неловкие ситуации, из-за которых потом приходится "краснеть". Но это жизнь и конфузов в ней не избежать.