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среда, 10 октября 2018 05:25

"Тревожный чемоданчик" должен иметь каждый

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&quot;Тревожный чемоданчик&quot; должен иметь каждый
Что нужно иметь при эвакуации

Мы живем во времена, когда любая экстренная ситуация требует быстрых решений и действий.

В случае срочной эвакуации каждый обязан иметь под рукой так называемый "тревожный чемоданчик" с вещами первой необходимости. Сложить их можно в рюкзак.

Вес должен быть распределен равномерно.

К вещам первой необходимости относятся:

документы - их нужно хранить в герметичной упаковке;

деньги - банковские карты и наличные деньги;

средства связи, часы - лучше водонепроницаемые;

аптечка первой необходимости;

средства гигиены;

питьевая вода, запас еды на несколько дней;

спички и зажигалка, большие пакеты для мусора, нож, топор, отмечает fakty.com.ua.

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В 3:30 9 октября поступила информация вблизи населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на территории военного склада. Информацию о взрывах подтвердили в Генштабе ВСУ.

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Дата
10
октября

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