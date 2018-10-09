"Тревожный чемоданчик" должен иметь каждый

Мы живем во времена, когда любая экстренная ситуация требует быстрых решений и действий.
В случае срочной эвакуации каждый обязан иметь под рукой так называемый "тревожный чемоданчик" с вещами первой необходимости. Сложить их можно в рюкзак.
Вес должен быть распределен равномерно.
К вещам первой необходимости относятся:
документы - их нужно хранить в герметичной упаковке;
деньги - банковские карты и наличные деньги;
средства связи, часы - лучше водонепроницаемые;
аптечка первой необходимости;
средства гигиены;
питьевая вода, запас еды на несколько дней;
спички и зажигалка, большие пакеты для мусора, нож, топор, отмечает fakty.com.ua.
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В 3:30 9 октября поступила информация вблизи населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на территории военного склада. Информацию о взрывах подтвердили в Генштабе ВСУ.
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